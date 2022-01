La pollution dans les collèges lyonnais : appel à l’action

Pour donner une idée du niveau de pollution atmosphérique dans les écoles lyonnaises, Respire Association a mené une étude ce mardi sur la qualité de l’air. Les résultats de ces recherches pourraient vous surprendre. Voici les détails.

L’air dans les écoles lyonnaises est pollué

Pour étudier la pollution de l’air, l’OMS a défini trois principaux polluants à savoir le dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines dont le diamètre est inférieur à 2.5 micromètres (PM2.5) ainsi que celles plus grosses dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (PM10). Les travaux de recherche ont en effet été menés entre 2015 et 2019. Les valeurs obtenues pour les différents indicateurs de pollution ont cette fois-ci été comparées aux normes de l’OMS publiées tout récemment, soit en Septembre 2021. Les résultats ont été résumés à l’aide d’une carte accessible en ligne. Il suffit de sélectionner un établissement dans Lyon et vous aurez tous les renseignements utiles.

Il faut retenir de cette étude que le taux de pollution est inquiétant au voisinage des écoles lyonnaises. Toutes les écoles ont donné des valeurs supérieures à celles recommandées. Ces résultats sont bien sûr conformes à ceux de précédents travaux montrant que la France n’a pas un effet négligeable sur l’environnement.

Comment expliquer ce fort taux de pollution ?

Il faut savoir que l’OMS, dans ses toutes dernières recommandations, a montré l’urgence d’abaisser considérablement l’émission des polluants tels que le dioxyde d’azote, les PM2.5 et PM10. L’ancienne valeur du dioxyde d’azote a par exemple été divisée par 4. Pour les particules fines, la nouvelle valeur limite est la moitié de l’ancienne. Présenté de cette manière, on pourrait bien essayer de comprendre les résultats rapportés par l’association de M. Tony Renucci. Toutefois, il faut aussi comprendre que la diminution des seuils de ces polluants dans l’air par l’OMS devrait amener les autorités à divers niveaux à prendre des mesures idoines, chacun de son côté.

Alerte pollution de l'air dans le Rhône et la métropole de Lyon https://t.co/QwrRl4Z7JP pic.twitter.com/ID0l75k124 — Nord Isère (@NordIsere) January 24, 2022

Que révèle cette étude au juste ?

La méthodologie de recherche n’a pas vraiment consisté à analyser l’air au sein des établissements mais les chercheurs ont travaillé aux alentours des écoles. A la question « Alors, pourquoi les écoles ? », M. Tony évoque la vulnérabilité des enfants vis-à-vis des polluants de l’air. L’Unicef l’avait d’ailleurs déjà prouvé en notifiant que 75 % des enfants français seraient exposés à une mauvaise qualité d’air, contre 90 % dans le monde. C’est donc une catégorie de personnes à considérer pour une telle étude.

Le dioxyde d’azote accumulé peut engendrer des maladies respiratoires chez l’enfant alors que les particules fines traversent facilement son système pour s’accumuler dans les organes. Ces résultats montrent juste qu’il faut redoubler les efforts en matière de réduction des émissions polluantes à Lyon.

Notez pour finir que des efforts louables ont été faits entre 2015 et 2019 notamment sur la réduction des particules de grosses tailles (PM10) mais le dioxyde d’azote reste en proportion inquiétante dans l’atmosphère. Sa principale source est le transport routier. Des mesures doivent donc être prises dans ce sens comme par exemple la promotion du transport commun.