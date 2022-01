Les moquettes en pierre sont de plus en plus populaires, et pour une bonne raison. Non seulement elles sont belles à regarder, mais elles présentent également un certain nombre d’avantages pratiques qui en font un choix parfait pour le revêtement de sol de la ville de demain.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les moquettes en pierre sont une option si intéressante pour équiper les sols extérieurs.

Les nombreux avantages des revêtements de sol en résine de marbre :

La moquette de pierre, ou moquette de marbre, est un matériau composite particulier. Il est fait d’un assemblage de granulats minéraux, avec de la résine.

La structure obtenue est poreuse, donc drainante, tout en étant extrêmement résistante, et aux charges, et aux chocs. Ce type de moquette résiste à toute modification de son aspect causée par le trafic, l’abrasion des passages ou les conditions météorologiques. Elle est également extrêmement durable par rapport à d’autres types de revêtements de sol, car la résine lui confère une grande dureté.

Les tapis en pierre sont également polyvalents sur le plan esthétique : ils existent dans de nombreuses couleurs, tailles et formes. En outre, les revêtements de sol en résine de pierre peuvent être dotés de finitions personnalisées telles que des mosaïques ou des pierres décoratives pour un aspect unique.

En fait, c’est un matériau de construction parfait pour la ville de demain . En plus d’être beaux et pratiques, les revêtements de sol en résine de marbre sont également écologiques, de par leur pouvoir drainant et la stabilité de leur composants (pas de matières chimiques volatiles).

Pourquoi choisir la moquette en pierre pour vos sols extérieurs ?

La résine de marbre est un revêtement de sol très durable, résistant et grâce à son fort pouvoir drainant, c’est un matériau résilient. Elle est donc parfaite pour les sols extérieurs, comme ceux situés devant votre maison, dans les espaces publics tels que les restaurants et les cafés, où la facilité de nettoyage et l’anti glissance sont de vrais avantages.

Vous aurez également l’assurance d’avoir les pieds secs lorsque vous entrerez dans votre maison si votre allée de jardin ou votre terrasse en sont équipées : le pouvoir drainant empêche la formation de flaques d’eau. Autre avantage : la moquette en marbre ne peut pas être brûlée par des cigarettes ou des cigares jetés au sol. Un peu d’eau et éventuellement un coup de brosse et il n’y a plus de trace.

L’aspect esthétique est également à prendre en compte :

La moquette de marbre est entièrement personnalisable.

En alternant les couleurs de granulat de marbre ou de quartz, on peut obtenir des motifs et des nuances uniques. C’est l’idéal si vous entendez décorer et personnaliser vos abords de piscine par exemple, ou votre terrasse.

Les moquettes en pierre et l’environnement.

En permettant à l’eau de pluie qui la traverse de rejoindre directement le sol, la moquette de pierre s’inscrit dans la famille des revêtements et matériaux résiliants.

En clair, ce type de solution évite l’étouffement provoqué par le béton ou l’enrobé. Le sol qui supporte la moquette de pierre n’est pas inerte. C’est l’une des particularité de la moquette de marbre au regard des autres produits couramment utilisés en extérieur.

Les tapis en pierre sont polyvalents en termes d’utilisation : vous pouvez les choisir non seulement pour vos sols extérieurs mais aussi pour les espaces intérieurs afin d’apporter une touche de luxe. Attention toutefois, la pose n’est pas la même en intérieur qu’en extérieur, ni la finition d’ailleurs. La moquette de marbre intérieure n’est pas poreuse, pour un souci d’hygiène.

Disponibles dans de nombreuses couleurs, tailles et formes, vous pouvez personnaliser votre espace comme vous le souhaitez !

Un revêtement de sol d’excellente qualité et très esthétique

Pour finir cet article, nous soulignons toutes les possibilité offertes par la moquette de pierre en termes d’esthétique et de décoration.

Blanc immaculé, plutôt sombre et raffiné, à vous de choisir la couleur ou la combinaison de tons qui composera vos extérieurs. Contrairement au béton qui demande la pose de joints de dilatation tous 2 à 3 mètres, il est possible de recouvrir de grandes surfaces uniforme d’un seul tenant. En termes de finitions, la moquette de marbre est un véritable atout.

Les revêtements de sol deviennent de plus en techniques et dotés de propriétés tenant compte les préoccupations des constructions de demain. Si vous cherchez une solution à la fois durable, confortable, facile d’entretien et esthétique, intéressez-vous à la moquette de pierre. C’est un matériau que nous allons forcément commencer à voir dans nos villes.