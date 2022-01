La Ville de Paris a proposé un budget de 5,5 millions d’euros par quartier pour les travaux de construction, auxquels s’ajoutent 1,5 million d’euros destinés aux quartiers populaires.

Comme pour les opérations médicales ou les procédures cosmétiques, pour se sentir bien, il faut d’abord subir une intervention chirurgicale, qui est souvent douloureuse. C’est essentiellement ce que propose le projet “Embellir votre quartier”. Travaux, chantiers, c’est ce que promet Jacques Baudrier, adjoint aux travaux publics d’Anne Hidalgo, qui supervise les chantiers et coordonne les travaux dans les espaces publics. Il a organisé une réunion ce mercredi pour faire le point sur l’avancement du projet.

Dix-sept quartiers ont été sélectionnés pour la première phase de ce projet, où les Parisiens et leurs représentants élus ont donné leur avis sur les changements à apporter. La Ville de Paris indique que 2 500 projets ont été proposés sur ideas-paris.fr et qu’en octobre 2021, 16 des 17 consultations avaient été réalisées.

Le temps est donc venu d’agir, et la première phase du projet entre en “mode actif”. Au total, 250 opérations d’aménagement seront lancées en janvier de cette année. Routes pour les écoles, élargissement des trottoirs et des zones piétonnes, verdissement des quartiers, développement des pistes cyclables… Tous les quartiers sélectionnés subiront des transformations majeures. Bien qu’ils soient trop nombreux pour être énumérés ici, tous les habitants des quartiers concernés recevront, ou ont déjà reçu, une brochure de six pages détaillant les travaux à effectuer, et ces informations seront disponibles sur le site internet de la Ville de Paris. M. Baudrillard a également souligné que des efforts de communication seront déployés en ce qui concerne les projets à venir, notamment l’installation de panneaux d’information et de cartes pédagogiques sur les aménagements. Ils seront également diffusés en direct sur Internet à partir de la carte des chantiers parisiens.

Tous les quartiers seront progressivement touchés.

Une fois la première phase terminée, la seconde peut commencer. De février à mars, les travaux commenceront dans les neuf quartiers sélectionnés. Ils sont principalement situés dans les plus grands quartiers de la capitale, “afin de ne pas favoriser les quartiers centraux plus petits”, et se dérouleront de la même manière, avec la possibilité de participer via Internet, des promenades organisées et des réunions publiques. Jacques Baudrier espère que dans la deuxième phase, “les habitants participeront plus activement”, la première phase ayant été retardée par des restrictions dues à la COVID-19. Les concertations se termineront vers le mois d’octobre et les travaux devraient commencer à la fin de 2022.

La phase 3 arrivera en 2023, la phase 4 en 2024 et ensuite la phase 5… Cette stratégie permet de répartir le travail dans le temps et de le limiter à des zones très précises. Selon la Mairie de Paris, 6 000 travaux sont réalisés en moyenne en même temps dans la capitale, ce qui ne représente “que” 1% de la superficie de la ville. Un tiers des travaux est réalisé par la Mairie de Paris, un autre tiers par le secteur de la construction et le dernier tiers par les opérateurs de réseaux (RATP, gaz, électricité).

Quelques mois de travail sur des années de paix

Afin de limiter l’impact de tous ces travaux, la Maire de Paris demande à tous les opérateurs de réseaux de revoir leurs plans afin qu’ils soient tous en accord avec les travaux déjà prévus. Malgré des retards dus à des difficultés logistiques et organisationnelles, ils ont fait leurs devoirs et 90 % de leurs sites sont déjà coordonnés.

En synchronisant tous ces travaux en une seule période, Jacques Baudrier garantit aux habitants six ans de tranquillité d’esprit une fois les travaux terminés : “Avec les opérateurs, nous leur assurons que tout sera fait pour que les habitants aient l’esprit tranquille pendant des années. Au moins pour la durée d’un mandat. Il admet toutefois que des travaux mineurs, “s’ils ne prennent pas plus d’une nuit”, peuvent encore être effectués dans le cadre de la réparation de la route.