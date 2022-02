Les fouilles archéologiques menées depuis plus de deux décennies dans la Grotte Mandrin ont conduit à des résultats contradictoires avec ce que l’histoire rapportait. L’Homo Sapiens a franchi l’Europe un peu plus tôt que l’on ne pense. Les résultats récemment mis au jour laissent à penser que nous avions jusqu’alors une vision erronée de l’arrivée et l’établissement de nos ancêtres. Briefing sur l’étude de Slimak.

L’Homo Sapiens dans la Grotte Mandrin

Selon les dernières découvertes archéologiques, il semblerait que l’Homo Sapiens ait franchi l’Europe au moins dix millénaires avant l’époque qu’on a jusqu’ici estimé pour cela. Les chercheurs ont retrouvé des restes de l’homme préhistorique dans une grotte de la France, la Grotte Mandrin. Après datation, il s’avère que l’homme de la pierre taillée serait venu en Europe 56800 années en arrière.

Jusqu’ici, on pensait que l’H. Sapiens s’y serait installé seulement après le départ du Neandertal. Les résultats annoncés par la nouvelle étude viennent donc contrebalancer ceux préalablement rapportés. Ludovic Slimak, archéologue à l’Université de Toulouse-Jean Jaurès a mené ces travaux. Avec son équipe, ils menaient leurs fouilles depuis les années 1998. Ils ont essentiellement travaillé sur une douzaine de couches de sédiments. Après datation, ils révèlent que le plus vieux matériel de H. Sapiens retrouvé sur le site appartiendrait à un enfant âgé d’au plus six ans : une dent.

Retour sur la découverte exceptionnelle à la grotte Mandrin avec le chercheur qui a mené les fouilles.

► https://t.co/kZhUE2XcUC pic.twitter.com/uTOiF9Kle7 — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) February 11, 2022

La principale méthode utilisée pour la datation est celle du radiocarbone. Il faut noter qu’au total neuf dents ont été découvertes lors de ces fouilles. Pour savoir si elles appartenaient à l’homme du Neandertal ou à l’Homo Sapiens, il a fallu essentiellement considérer leurs tailles et leurs formes.

Selon Slimak, les premiers Sapiens qui étaient venus rester dans la Grotte Mandrin formaient un groupe de plusieurs dizaines d’individus. Ils auraient habité le site pendant près d’un demi-siècle.

Faits remarquables

Cette étude publiée mercredi révèle deux grandes vérités. D’abord, l’homme moderne s’est installé en Europe il y a 54000 ans, soit 10000 ans plus tôt que l’estimation jusqu’ici faite. De plus, il faut retenir qu’il aurait vécu dans la Grotte Mandrin alternativement avec le Neandertal. Jusqu’ici, on pensait que c’était après la disparition de ce dernier qu’il s’était installé.

L’élément principal de cette étude était la datation des dents retrouvées. Ces neuf dents devaient appartenir à six personnes différentes. La méthode d’analyse de celles-ci est basée sur la micro-tomographie dont la résolution est très élevée. La conclusion semble donc irréfutable

La fuligineo chronologie a permis de conclure que les deux groupes de personnes, Sapiens et Néandertal, auraient cohabité dans la grotte ou auraient tout au moins habité sur le même territoire pendant un moment. Le chercheur pense que le Neandertal aurait été le guide de l’ homme Sapiens, lui faisant découvrir les sources de silex les plus importantes du site.

L’archéologue et son équipe ont retrouvé plus de 1500 pointes de silex , normées et standardisées. Dans l’intention de vérifier l’hypothèse selon laquelle celles-ci sont des traces de passage de l’ Homo Sapiens, ils se sont rendus aux Etats-Unis pour comparer la technique de taille avec celle de l’homme moderne. La similarité observée prouve qu’ils étaient sur une bonne piste.

Le fait que ces deux populations aient vécu de façon alternative dans la grotte est exposé comme suit par les chercheurs : l’homme moderne s’y serait installé un an après que le Neandertal l’ait quitté. Plus tard, quand il le quitte pour de bon, Neandertal finit par y revenir, probablement un millénaire plus tard.

Pour Chris Stringer du Musée d’Histoire de Londres, il est important de bien comprendre les faits de l’histoire du Neandertal et de l’homme Sapiens pour mieux expliquer l’évolution humaine.