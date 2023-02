La grève générale du 7 février : l’incertitude à travers la France

En marche vers un mouvement de grève général

Mardi 7 février, les principales organisations syndicales des salariés et de la jeunesse ont lancé un appel à la grève générale, en opposition à la réforme des retraites. Ainsi, ce mouvement revendicatif est le premier à mobiliser l’ensemble des secteurs de l’économie depuis plusieurs années, provoquant ainsi l’incertitude quant à l’évolution de la situation à travers toute la France.

Le secteur des transports

La SNCF a lancé sa troisième journée de grève ce mardi 7 février. Cette action a été appelée par les principaux syndicats tels que la CGT Cheminots et SUD Rail. L’Unsa et la CFDT, qui ne sont pas concernés par le mouvement, maintiennent cependant leur grève pour le mercredi 8 février prochain.

Une grande incertitude plane quant à la grève pour le samedi 11 février, et une manifestation pourrait même être organisée. Les transports en commun franciliens seront perturbés le mardi 7, c’est une certitude, tandis que l’intersyndicale des organisations représentatives de la RATP a appelé à une autre grève le 11 février.

Du côté de l’aéronautique, le syndicat des contrôleurs USACcgt a lancé un appel à la grève le mardi 7 février.

Toutes et tous en grève et mobilisés le 7 février

Tous ensemble pour gagner

Le secteur de l’énergie également touché

Les syndicats du secteur de l’énergie n’ont pas été en reste. Les entreprises d’électricité et de gaz (EDF, industries électriques et gazières) ont été appelées à la grève pour les 6, 7 et 8 février.

La CGT TotalEnergies, quant à elle, a lancé un mouvement de grève de 48 heures les 7 et 8 février, contre les 72 heures initialement prévues. Ce mouvement consistera en un blocage de l’activité de l’entreprise durant ces 48 heures, avec la devise « rien ne rentre, rien ne sort ».

Des conséquences incertaines pour l’ensemble du pays

Ce mouvement de grève générale a donc créé une forte incertitude quant à l’évolution de la situation à travers toute la France. La grande question qui se pose est de savoir si l’action des syndicats sera ou non suivie par leurs adhérents et s’ils réussiront à atteindre leurs objectifs.