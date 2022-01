La France, à l’instar de plusieurs autres pays, a commencé la mise en œuvre de son projet de production d’hydrogène. Dans son étude du mois de Janvier 2022, l’institut de développement durable et des relations internationales donne quelques orientations.

Un grand défi pour la France

Il ne s’agit en réalité pas uniquement de la France. Plusieurs autres pays dans le monde ont l’intention d’intensifier leur production d’hydrogène les années à venir. Cet hydrogène sera utilisé dans l’objectif d’atteindre la transition énergétique tant désirée.

On distingue en effet jusqu’à trois types d’hydrogène selon la composition en carbone de leurs précurseurs. Il s’agit notamment de l’hydrogène gris, de l’hydrogène vert et de l’hydrogène bleu. L’hydrogène gris s’obtient essentiellement à partir du charbon ou encore du gaz naturel. Pour obtenir de l’hydrogène vert en revanche, il faut réduire autant que possible la dégradation du carbone. L’hydrogène bleu est de l’hydrogène gris produit dans un procédé où le carbone a été capturé et stocké afin d’en limiter les impacts sur l’environnement. Le défi à ce niveau est qu’il n’est pas possible de capter tous les gaz à effets de serre. L’impact environnemental n’est pas pour autant nul.

C’est un budget de 9 milliards d’euros que la France compte consacrer à la production de l’hydrogène vert. Il faut noter que l’objectif est d’atteindre la transition énergétique tout en réduisant l’empreinte carbone. L’hydrogène a la capacité de stocker l’énergie mais selon son mode de production, il peut être très dommageable à l’environnement.

L’iddri propose quelques pistes

L’idée de produire de l’hydrogène n’est pas en réalité nouvelle puisque les industries françaises en consommeraient déjà près d’un million de tonnes par an. Il s’agit en majeure partie de l’hydrogène gris qui génère 3 % du dioxyde de carbone à effet de serre en France.

Pour cette fois-ci, l’institut de développement durable et des relations internationales (iddri) dans son rapport propose le recours au procédé d’électrolyse pour la production de l’hydrogène. Il s’agit en fait de décomposer de l’eau en dioxygène et en dihydrogène par le passage du courant électrique. Le dihydrogène peut donc être récupéré et utilisé à diverses fins. Une source d’énergie renouvelable serait utile en amont de ce procédé pour obtenir l’hydrogène vert.

Le procédé est intéressant et surtout efficace mais reviendra beaucoup plus cher. C’est pour cela qu’il n’est pas encore tellement utilisé en industrie. De plus, le rendement est souvent faible et est en moyenne de 70 %. Les pertes en énergie sont souvent importantes.

Domaines d’applications possibles

L’hydrogène vert produit doit être utilisé seulement dans des domaines spécifiques où il se présenterait comme la seule option. Trois domaines sont évoqués par l’iddri à savoir l’industrie lourde, les transports et l’équilibrage du système électrique mondial.

Dans l’industrie lourde, on peut envisager :

Production d’ammoniac, réactif pour formuler des engrais

Purification du pétrole

Production d’acier

Dans le domaine des transports, l’hydrogène peut permettre de gagner un peu d’espace sous les capots en substituant la batterie des véhicules. Les avions et les transports maritimes seraient révolutionnés par cette technologie qui permet d’atteindre de longues distances plus facilement, vu que le poids de la batterie est supprimé.

Enfin, l’équilibre du système électrique est important en ce sens que l’hydrogène permettrait de stocker par exemple l’énergie solaire lorsque l’ensoleillement est maximal et de la restituer en période de fraîcheur intense.