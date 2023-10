La Coupe du Monde de rugby 2023 génère des audiences records !

La Coupe du monde de Rugby 2023 suscite un enthousiasme sans précédent en France.

D’après les récents chiffres d’audience, plus de 15 millions de téléspectateurs ont regardé le match d’ouverture du XV de France contre la Nouvelle-Zélande sur TF1. Un record historique pour un début de Coupe du monde de rugby et également la meilleure audience de l’année 2023.

Des retombées économiques importantes pour le pays hôte

Durant 51 jours de compétition, la France est ainsi devenue le centre de la planète ovale. Et cet engouement ne se traduit pas uniquement par des records d’audience à la télévision : cela a également des conséquences économiques majeures pour le pays organisateur.

750 millions d’euros de recettes sont attendus pour la coupe du monde de rugby en France, selon une étude menée par Sporsora pour le cabinet Occurence.

sont attendus pour la coupe du monde de rugby en France, selon une étude menée par Sporsora pour le cabinet Occurence. La part la plus importante des revenus proviendra de la billetterie, avec 380 millions d’euros.

Les hospitalités rapporteront quant à elles 270 millions d’euros.

Le programme marketing contribuera à hauteur de 100 millions d’euros.

Une opportunité unique pour les volontaires et les acteurs locaux

Le Campus 2023 est une initiative qui a vu le jour dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. Cette formation permet à des jeunes volontaires de vivre l’événement de l’intérieur et d’être au cœur de l’organisation. C’est notamment le cas de Kylian Lhermitte, qui a été choisi pour prendre part aux 10 matchs au Stade de France.

En parallèle, les villes françaises ne sont pas en reste. Par exemple, Argentan accueille plusieurs événements autour de la compétition, avec des supporters venant partager leur passion pour le rugby dans la ville.

Un phénomène qui dépasse les frontières

De plus, le succès de la Coupe du Monde de rugby en France se ressent également sur le plan international. D’autres records d’audience ont été dévoilés, comme celui de Twitch en France lors de la deuxième édition du GP Explorer :

Plus de 1,3 million de personnes ont suivi cette course en direct sur la plateforme de streaming, battant ainsi le record précédemment détenu par la première édition (un million de personnes).

ont suivi cette course en direct sur la plateforme de streaming, battant ainsi le record précédemment détenu par la première édition (un million de personnes). La vente des 60 000 places pour cet événement s’est écoulée en moins d’une heure, témoignant là encore de l’appétit des fans pour ce type d’événements sportifs.

Un essor médiatique indéniable

Ces chiffres montrent bien que la Coupe du monde de rugby est un véritable catalyseur médiatique. Il est fort probable que les retombées économiques et médiatiques se poursuivent tout au long de la compétition.

Au final, cette Coupe du monde de rugby en France s’avère être un véritable succès sur tous les plans : sportif, populaire, économique et médiatique. L’engouement exceptionnel qu’elle suscite témoigne de l’importance et de la popularité grandissante de ce sport dans le pays et à travers le monde. La ferveur entourant cet événement promet donc une fin de compétition haute en couleurs et en émotions !