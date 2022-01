Si la série-réalité nous avait habitués à réunir 10 femmes inconnues avec 10 hommes inconnus, cette fois, ce n’est certainement pas le cas. Tous les candidats connaissent les codes de la télé-réalité. Cela veut dire aussi qu’ils se connaissent tous de l’extérieur. En effet, on retrouve plusieurs ex dans la même villa, ce qui peut fausser la recherche des potentiel match parfait.

Virginie et Niccolo : c’est reparti

Virginie et Niccolo, les deux ex qui n’avaient pas gagné la bataille des couples sont de retour dans une nouvelle émission en tant qu’ex. Mais peuvent-ils être le match parfait alors que leur histoire n’a pas marché ? Leur attirance est toujours bien là. Lors de leur dernier date, les deux ex amoureux se sont rapprochés et se sont même embrassés comme si c’était la première fois. Ils ravivent la flamme de leur amour, une flamme qui s’était éteint à cause de la distance mais aussi à cause du comportement de chacun, la science va-t-elle leur promettre un avenir meilleur en leur avouant qu’ils sont match parfait ? Ou va-t-elle, encore une fois, mettre en péril leur tout nouveau couple si ils sont finalement match imparfait ?

Chainez s’assure sa place dans la villa

Elsa a été claire avec Chainez, la nouvelle et 11 femmes de l’aventure doit, à elle seule, choisir le couple qui ira en love machine cette semaine. C’est un choix stratégique pour sauver sa place, elle a montré sa détermination à rester dans ce jeu, mais surtout à faire passer ses intérêts avant ceux de la communauté.

C’est la 11 femmes de l’aventure, elle à donc le même match qu’une autre femme et l’alter égo d’une femme dans la villa. Selon les réponses de Niccolo au date challenge, la jeune femme doute de son potenciel match avec Niccolo. Quant au couple Jordan et Anissa, si elle devait choisir une alter égo dans la maison, ce serait Anissa. En choisissant un de ces deux couples, elle mettrait potentiellement sa propre place en jeu. Si elle trouve son match parfait avec son alter ego, elle est immédiatement exclu du jeu.

Abbou et Dorsave : la suite logique

C’est donc par élimination et non pas par stratégie logique de match qu’elle va choisir Abbou et Dorsave pour les envoyer dans la love machine. Ces deux tourtereaux se tournent autour et leur attirance est clairement visible, mais est-ce qu’en deux jours, l’attirance peut faire naître un couple/match parfait ? Seule la science nous le dira..

Virginie jalouse de Chainez ?

Lorsque Chainez explique qu’elle a eu à répondre à toutes les questions du date challenge, et que selon les réponses, la compatibilité se ferait directement avec Niccolo. Virginie voit rouge. Elle ne laisse rien transparaître pour le moment, surtout que les deux ex à nouveau ensemble veulent garder leur relation secrète. C’est une fois face caméra que Vivi nous avoue que Chainez n’a pas à toucher un cheveux de Niccolo, on à compris, c’est chasse gardée !