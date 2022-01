Voilà plus de 25 ans que Dorothée est absente des plateaux de télévision et c’est sur TF1, ce samedi 22 janvier que l’on a enfin pu revoir l’animatrice.

Le Club Dorothée a bercé et accompagné toute une génération d’enfants, qui aujourd’hui ont pu revoir la star de leur enfance. A 68 ans, Dorothée était l’invitée de l’émission « La chanson secrète », pour un vibrant hommage.

Un hommage vibrant à Dorothée

En participant à l’émission, l’ancienne présentatrice savait plus ou moins à quoi s’attendre, quelle ne fût pas sa surprise de voir débarquer sur le plateau 2 de ses anciens collaborateurs venus lui rendre le plus bel hommage qui soit.

Dave, Hélène Rollés et Bernard Minet ont ainsi pris le micro et poussé la chansonnette pour leur « boss » et leur modèle durant des années. Puis ce fut au tour de Jacky, du professeur Klein (le célèbre vétérinaire âgé de 101 ans aujourd’hui), de ses choristes ainsi que d’autres membres de l’équipe du Club Dorothée.

C’est tellement adorable de la part de nos adorables @Tof_Beaugrand, et @cyrilferaud ! ❤️❤️ De faire une belle surprise pour notre adorable #Dorothée, que on aime tous très fort. #LaChansonSecrète pic.twitter.com/OBOBLIO8sO — Tina 🇫🇷🇲🇬 Bonne Année 2022 🥳 (@28_11Tina2001) January 22, 2022

Toute une génération émue

Des millions de jeunes téléspectateurs ont été au moins aussi émus que leur idole d’enfance, face à ce magnifique hommage.

« Bande de petits coquins », voilà quels ont été les mots de Dorothée à l’attention de toute son équipe venue chanter en son honneur. Jacky, Bernard Minet et Hélène Rollés ont ainsi lancé un « grand merci » à leur chef et collaboratrice, qui leur a permis d’avoir la carrière et la notoriété qu’on leur connait.

Bien évidemment, certaines figures manquaient à l’appel, notamment Framboisier, Ariane et Corbier, décédés ces dernières années. Le temps d’une chanson et d’un moment partagé, même eux étaient de la fête !

Dorothée : LA star des années 80/90

Cet hommage n’intervient pas par hasard. N’oublions pas que Dorothée est l’une des stars qui ont fait vibrer et grandir toute une génération.

Rares sont les artistes à pouvoir se targuer d’avoir rempli 59 Bercy ! Et n’oublions pas non-plus les plus de 15 millions d’albums vendus au cours de sa carrière. Dorothée, c’était des programmes amusants et innovants, de la bonne humeur, de l’énergie et un élan de générosité et de rires à chaque émission.

On oublie trop la star qu’était #Dorothee.

-Record de 59 Bercy inégalé pour une femme

– Des audiences TV impossibles à réaliser aujourd’hui (on parle de « 70% de PDM chez les jeunes », jusqu’à 7 millions d’audience en prime)

– +de 15 millions de disques vendus#LaChansonSecrète pic.twitter.com/m2IlWau8rC — Ludo (@LUDO_dsp) January 22, 2022

Ce fut donc une soirée pleine d’émotion, qui a permis à des millions de téléspectateurs de revenir en enfance le temps d’une émission et de revoir celle qui les a accompagné pendant leur enfance.

Missions accomplie pour TF1 et la Chanson secrète.