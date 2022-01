Le passage de la 4G à la 5G a été annoncé depuis plusieurs mois. Il convient de se demander si l’avènement de cette nouvelle technologie n’affecterait pas le fonctionnement de certains appareils de grande utilité et sensibilité. Les réflexions sont orientées depuis un certain temps vers les interférences probables entre 5G et radioaltimètres. Qu’en est-il en France ?

Interférences possibles entre 5G et radioaltimètres

La question de la 5G inquiète plusieurs compagnies aériennes. Aux Etats-Unis, 2% des vols étaient annulés. La raison est que les radioaltimètres des avions pourraient avoir une interférence avec les fréquences caractéristiques de la 5G. En effet, les bandes de fréquence attribuées aux acteurs télécoms est comprise dans l’intervalle 3.7 GHz 3.98 GHz (aux Etats-Unis), ce qui est assez proche de celles auxquelles fonctionnent les radioaltimètres. Notez que ces derniers appareils sont indispensables au bon atterrissage des avions, surtout en période de brouillard, d’orages où la visibilité n’est pas très bonne. Leurs fréquences à eux sont comprises entre 4.2 GHz et 4.4 GHz.

Les deux bandes de fréquence sont donc assez proches et le risque de brouiller les transmissions des altimètres n’est pas négligeable. Environ 22 % de la flotte américaine pourrait être affectée par ces interférences.

Le responsable de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) s’est prononcé sur la question. Il parle plutôt du manque de performance des radioaltimètres. Pour lui, plusieurs de ces avions ont été conçus et mis en service il y a plusieurs décennies, ce moment où on était encore au temps de la 2 G. Bon nombre des radioaltimètres ne seraient donc pas conçus pour coexister avec la 5G.

Les propos de M. Gilles Brégant ont été appuyés par le groupe Thalès qui notifie que le risque d’interférence concerne beaucoup plus les radioaltimètres des années 1990. Des mesures sont donc en train d’être prises pour améliorer les performances des radioaltimètres et permettre une coexistence avec la 5G. Il faudra attendre jusqu’à l’année prochaine pour la finalisation de ce projet.

Que font les autorités françaises ?

Bien avant la suspension de quelques vols aux Etats-Unis suite au déploiement de la 5G, certains responsables de l’aviation civile en France s’étaient prononcés sur la question. Notez cependant, qu’en France, la 5G couvre les fréquences comprises entre 3.4GHz et 3.8 GHz. Celles-ci sont relativement plus éloignées de celles utilisées par les radioaltimètres. En Corée du Sud par exemple, la fréquence maximale de la 5G est de 3.7 GHz.

Des mesures sont envisagées sur l’ensemble des aéroports du territoire national pour réduire les risques de brouiller les radioaltimètres. Il s’agit d’abord d’une limitation de la puissance de la 5G par les opérateurs de télécommunications. Certaines zones dites de sécurité et de précaution ont été délimitées et dans lesquelles les faisceaux de la 5G ne peuvent être émis vers le haut. Des précautions similaires ont été prises par les autorités américaines. Notez toutefois que les puissances limites imposées aux acteurs télécoms en France restent 2.5 fois inférieures à celles fixées aux Etats-Unis. De plus, certains opérateurs ne sont pas tenus de diriger les faisceaux

Toutefois, aucune déclaration d’incidents n’aurait jusqu’à présent été signalée à l’Agence de l’Union Européenne pour la sécurité aérienne.