Karim Benzema bat Thierry Henry en devenant LE meilleur buteur français

Karim Benzema est né à Lyon en 1987 et fait actuellement carrière au Réal Madrid où il évolue en tant qu’avant-centre. Avec le maillot blanc, il continue de faire des exploits. A 34 ans, il bat le recordman Thierry Henry en s’inscrivant comme meilleur buteur français.

Premier record de l’attaquant français Benzema en 2022

Karim Benzema s’est positionné ce lundi en tant que meilleur buteur français. C’était après ses deux buts lors du match de Réal Madrid contre Majorque qu’il a réalisé cette performance. Cependant, il n’est pas vraiment sûr qu’il puisse prendre part au Classico de dimanche prochain qui opposera le Réal à Barcelone. Sa blessure à la jambe gauche n’est pas certainement une bonne nouvelle pour les blancs. En réalité, il n’est pas le seul à se sentir mal puisque deux autres bons joueurs du Réal lors du match contre Majorque ont aussi eu quelques difficultés sanitaires. Vinicius Junior qui a marqué le premier but de cette rencontre et Rodrygo ne se sentent pas très bien non plus.

Lors du match contre le Paris Saint-Germain, l’attaquant français a pu inscrire un triplé permettant à son équipe de gagner 3-1 dans le cadre de la Ligue des Champions. C’était une belle revanche après la défaite 0-1 quelques jours plus tôt. Il devient ainsi le joueur français le plus âgé ayant réussi un triplé en Ligue des Champions. Âgé de 34 ans, il continue de faire porter l’histoire du football français à un autre niveau en s’assurant d’élever les standards. Il n’avait pas fini sa course puisque le match suivant lui donne encore plus d’honneur.

Karim Benzema ou le meilleur buteur français

Après ces trois buts contre le PSG, Karim Benzema a réussi à marquer un pénalty lors du match contre Majorque, ce qui lui permet d’atteindre un total de 412 buts pour sa carrière. Ainsi, il se place devant le célèbre joueur Thierry Henry avec un but d’écart. Ce n’était pas fini puisque le nouveau meilleur buteur français a réussi à faire cadrer une belle tête lors des dernières minutes du match. Il a ainsi permis au Réal de gagner 3-0, tout en portant son propre total de buts à 413.

Durant ce match, ce n’était pas le Réal seul qui a eu de belles occasions. Maffeo de Majorque n’a pas pu mettre la balle dans le camp de Thibaut Courtois lorsqu’il en avait l’opportunité. Le ballon a juste frappé le poteau. La deuxième mi-temps a été décisive pour l’équipe de Benzema avec un premier but de Vinicius (55è) sur une passe de l’attaquant français. Plus tard, ce dernier a passé Benzema avant de le rejoindre dans la surface. Il est poussé par Olivan de Majorque, ce qui offre un pénalty au Réal. C’était un pénalty, une occasion à ne pas rater dans le cadre du match, mais c’était aussi une opportunité pour Benzema de ravir la vedette à Thierry Henry. Plus tard dans la partie, il a profité du centre de son coéquipier Marcelo pour mettre un autre but. Après un saut dans les airs, il s’est senti mal mais l’essentiel est qu’il a réussi à écrire son histoire dans le carnet du football français.

Par ailleurs, Karim Benzema fait désormais partie des meilleurs buteurs du Réal avec un total de 311 buts. A Lyon, il avait totalisé 66 buts et 36 buts au sein de l’équipe française. Ceci lui fait 413 buts marqués en tant que joueur français.