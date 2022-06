Jubilé de platine de la reine Elizabeth 2 : les moments forts.

Le Royaume-Uni a célébré pendant quatre jours les 70 ans de règne de la Reine Elizabeth II. Plusieurs évènements ont marqué ces différentes journées.

Voici quelques-uns des moments les plus importants des festivités du jubilé de platine de la reine.

Illumination royale

Le jeudi 2 juin, jour de démarrage des célébrations, le monde a pu observer avec émerveillement la tradition du Beacon Lighting qui consiste à l’allumage partout en Angleterre de luminaires en l’honneur du souverain.

Magnifique défilé aérien

Juste après cela, s’est déroulé un sublime défilé des avions de chasse du Royal Air Force. Ce passage a été préparé spécialement pour rendre hommage à la reine. En effet, les pilotes ont reconstitué le chiffre 70 en rapport avec la durée du règne de Sa majesté.

Petit malaise de la Reine

La journée du vendredi 3 juin a été marquée par l’absence de la reine, victime d’un malaise, à l’office religieux à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Néanmoins, cette cérémonie a été marquée par l’apparition du Duc et de la Duchesse de Sussex.

L’ouverture du concert avec l’instant thé entre la reine et le célèbre ours Paddington

Bien que la Reine ait assisté au spectacle depuis ses appartements au château de Windsor, elle a fait partie intégrante des célébrations. À cet effet, elle a fait une apparition bien particulière à ses sujets. En effet, le bal a été lancé après la diffusion d’un court-métrage dans lequel on voit la monarque prendre le thé en compagnie du bien connu ours Paddington. Ils se sont donnés la réplique et ont trinqué pendant que la reine tapait sur sa tasse au rythme de la célèbre chanson We Will Rock pour lancer le concert.

Jubilé de platine d'Elizabeth II : après deux ans de pandémie, le méga-concert donné en l'honneur de la reine fait du bien aux Britanniqueshttps://t.co/tJdkq7oJO5 pic.twitter.com/Q7AFb6pD6H — franceinfo (@franceinfo) June 5, 2022

La participation de plusieurs célébrités importantes

Le concert a présenté un parterre de plusieurs stars importantes de la chanson anglaise telles qu’Elton John, Ed Sheeran, Duran Duran, Queen. C’est d’ailleurs ces derniers qui ont fait le premier passage avec la mythique chanson ‘’We Will Rock’’.

Elton John a quant à lui fait un passage des plus émouvants sur la balade ‘’Your Song’’. Émotion qui a certainement été amplifiée par sa proximité avec la famille royale.

Participation active des petits princes Georges et Louis

Alors que le prince Louis s’est fait remarquer notamment par ses nombreuses grimaces, son frère quant à lui s’est démarqué en faisant une reprise remarquée de ‘’Sweet Caroline’’ de Neil Diamond.

Clôture des festivités par la talentueuse Diana Ross

La fin des évènements a été marquée par l’apparition de la célèbre Diana Ross qui avec sa prestation a mis un terme au concert. Elle est en effet une des chanteuses préférées de la couronne. Elle est passée sur plusieurs de ses tubes les plus célèbres comme ‘’Chain Reaction’’, ‘’Thank You’’ et aussi ‘’Ain’t No Mountain High Enough’’.

Elle a terminé en lançant à l’attention de sa majesté : ‘’ Je vous admire tant, votre majesté. Je suis très fière d’être ici et de partager cette soirée avec vous.’’