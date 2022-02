Izaña : la station laser de l’ESA pour nettoyer les débris spatiaux

Lorsqu’un satellite envoyé dans l’espace termine sa mission, il continue son orbite autour de la Terre. Et cela commence à poser un problème puisque les satellites obsolètes et de débris spatiaux gravitent autour de notre planète. Ces déchets pourraient, à terme, poser de véritables problèmes pour les futures missions spatiales habitées ou non.

C’est pourquoi, l’ESA, en collaboration avec l’Instituto Astrofisicas de Canarias, a développé une station laser capable de dévier la trajectoire des débris spatiaux. Izaña-1 (c’est son nom) est donc appelée à jouer un rôle important dans la dépollution de l’espace.

La nouvelle station laser Izaña-1 de l’ESA : Qu’est ce que c’est ?

La station laser Izaña-1 de l’ESA est le premier système mondial de surveillance automatique des débris spatiaux. Elle se situe à Ténériffe et a été construite par la firme allemande DiGOS.

Izaña 1 peut fonctionner par tous les temps et à toute heure de la journée. Capable de suivre les débris avec une très grande précision, elle sera utilisée à l’avenir pour effectuer une surveillance des débris spatiaux qui se trouvent dans l’orbite proche autour de la Terre. Cela permettra d’alerter à temps les scientifiques et opérateurs, au sol ou dans l’espace, afin qu’ils puissent éviter les collisions avec les satellites en modifiant leur orbite.

Izana 1 est un outil essentiel pour la détection et le suivi des débris spatiaux. Elle peut détecter les plus petits morceaux à basse altitude. Concrètement, la station orientera ses lasers vers le ciel. Ces derniers seront ensuite chargés de détecter des débris afin de pouvoir les éviter s’ils empruntent une trajectoire dangereuse.

Le but affiché par l’ESA est de développer un laser encore plus puissant, capable de directement détourner les débris spatiaux.

Pourquoi est-il important de détecter les débris spatiaux ?

Les débris qui entourent la Terre représentent un grave danger pour les engins spatiaux – non seulement les navettes habitées, mais aussi les satellites vitaux de communication et de navigation. Les débris circulent à une vitesse d’environ 28 000 km/h. Une collision, même avec un minuscule débris, à cette vitesse là serait catastrophique. Cela crée des milliers de morceaux de débris, qui constitueraient ensuite une menace pour d’autres satellites se trouvant sur la même orbite.

En résumé, Izana 1 est une invention très importante pour la suite de l’exploration spatiale et la tranquillité des futures missions. Mais elle n’en est encore qu’à ses balbutiements et risque de se développer encore plus dans les années à venir.