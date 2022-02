Iphone 14 : Que sait-on du futur Iphone d’Apple ?

L’iPhone 14 n’a pas encore été annoncé, mais les rumeurs suggèrent qu’il aura une bien meilleure autonomie que n’importe quel autre mobile Apple.

Bien qu’aucune date n’ait été fixée pour sa sortie, il semblerait bel et bien que l’Iphone 14 soit en préparation. Et Apple promet beaucoup de choses à son sujet. Notamment concernant son autonomie… Selon certaines sources elle sera bien plus importante que les autres modèles de la marque à la pomme.

Que sait-on ? Quelles seront les grandes nouveautés ? Zoom sur l’Iphone 14…

L’iPhone 14 : Apple va lancer les tests prochainement

L’iPhone 14 n’a pas encore été annoncé, mais il semblerait qu’une phase de test de l’appareil soit déjà en préparation. Comme d’habitude avec Apple ces tests seront réalisés par Foxxcon qui sera en charge d’optimiser tous les process de production de l’appareil.

La promesse d’une meilleure autonomie pour l’Iphone 14

L’une des caractéristiques les plus attendues de l’iPhone 14 est sa meilleure autonomie. Selon les rumeurs, il disposera d’une batterie beaucoup capable de tenir beaucoup plus longtemps que celle de ses prédécesseurs. Il s’agirait d’une amélioration majeure qui serait très appréciée des utilisateurs.

Comment Apple compte réussir à relever le défi de l’autonomie pour son Iphone 14 ?

Pour relever le défi de l’autonomie, il paraîtrait qu’Apple compte s’appuyer sur la technologie 5G.

Pour optimiser ses puces, le géant américain aurait cette fois-ci décidé de se passer des services de Samsung (qui a construit les puces des précédents modèles) pour faire appel à TSMC.

Pourquoi ? Simplement car TSMC propose une technologie qui permet de graver les puces en 6 nm. Ce qui signifie concrètement qu’en s’appuyant sur cette technologie, Apple pourrait proposer une puce qui prend moins de place et consommerait moins d’énergie.

Design : A quoi va ressembler l’Iphone 14 ?

Le design de l’iPhone 14 est encore un mystère. Cependant, certaines rumeurs suggèrent qu’il pourrait ressembler à l’iPhone 11, avec quelques changements. Par exemple, l’appareil photo pourrait être placé dans une position différente.

Il semblerait également que ce modèle ne soit pas pourvu d’encoche. Celle-ci serait remplacée par une « bulle » dans laquelle se situeraient les divers capteurs.

L’Iphone 14 : L’un des modèles les plus innovants ?

Beaucoup de promesses sont faites autour de ce qui s’annonce être l’un des évènements de la planète tech dans les prochains mois.

Les rumeurs sont nombreuses et il semblerait bien que ce téléphone propose un tas de nouvelles fonctionnalités.

On parle d’un appareil photo de 48 mégapixels. Mais Apple nous a déjà habitués à améliorer constamment les appareils photos de ses téléphones.

Une des nouveautés qui devrait être vraiment appréciée est une augmentation phénoménale de la mémoire vive. Certaines sources parlent de 8 Giga Octets.

Côté performance toujours on nous annonce une chose assez séduisante… La puce 5G intégrée offrira une compatibilité Wifi 6 E, ce qui signifierait que ce téléphone serait une véritable merveille.

Un temps annoncé, le Touch ID derrière l’écran ne devrait cependant pas voir le jour.

Que sait-on du prix et de la date de sortie du prochain Iphone ?

Il est encore trop tôt pour connaître le prix exact et la date de sortie de l’iPhone 14. Cependant, on s’attend à ce qu’il soit plus cher que son prédécesseur, et il pourrait sortir fin 2022 ou début 2023.

En résumé, l’iPhone 14 est encore un mystère, mais on s’attend à ce qu’il soit une amélioration majeure par rapport à l’iPhone 11. Sa meilleure autonomie et son design différent ne sont que quelques-unes des caractéristiques auxquelles nous pouvons nous attendre. Restez à l’écoute pour plus d’informations