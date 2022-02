Ce dimanche, Energy Observer partageait son projet de construction d’un navire à hydrogène pour réduire l’empreinte carbone du transport maritime. Que retenir de cette initiative ?

Présentation de l’initiative

Face à la volonté de voir baisser les émissions de dioxyde de carbone dans les prochaines années, plusieurs secteurs investissent dans la recherche. Dans le domaine des transports, la seule issue serait la transition énergétique. Il faudrait passer des combustibles fossiles à d’autres combustibles verts. L’utilisation de l’hydrogène est fortement envisagée, non seulement dans l’aviation mais aussi dans d’autres branches des transports.

Energy Observer continue de repousser les limites de la #décarbonationmaritime en lançant la conception du navire le plus représentatif de l’industrie du transport maritime: un cargo polyvalent alimenté par de l’hydrogène liquide. pic.twitter.com/5n7bImrwRd — Energy Observer (@energy_observer) February 6, 2022

Victorien Erussard est à pied d’œuvre pour faire sortir un navire offrant un bon compromis entre capacité de stockage et émission de dioxyde de carbone. Le skipper annonce une capacité de 5000 tonnes pour une probable émission de carbone nulle. Il envisage de concrétiser son projet d’ici 2025. Avec cette initiative, l’empreinte carbone des transports se verrait en général baisser. Le bateau pourrait produire lui-même son hydrogène.

Les dimensions du navire sont déjà dévoilées 120 x 22 mètres carrés. Il offrirait une capacité comparable à celle de 240 conteneurs, ce qui est déjà une vraie prouesse. Il s’agira d’un bateau 100 % électrique avec des réservoirs à hydrogène liquide. Les recherches se poursuivent pour parvenir à établir avec précision que cette technologie conduirait à une émission nulle de dioxyde de carbone. Si tel est le cas, la technologie aiderait à réduire d’un tiers l’empreinte carbone de l’ensemble de la flotte mondiale.

La mise en œuvre du navire

L’empreinte carbone du secteur maritime en France n’est pas du tout négligeable. L’association Energie Observer estime l’émission du dioxyde de carbone annuelle par le transport maritime à plus du milliard de tonnes. D’autres problèmes environnementaux sont générés par le secteur dont l’émission de particules fines.

L’année 2008 étant prise comme référence, l’organisation maritime internationale (OMI) a pour ambition de réduire d’ici 2030 de 40 % l’émission de dioxyde de carbone et de moitié à l’horizon 2050.

Le navire devrait coûter 80 millions d’euros. Il présente un design futuriste. Sa mise en œuvre se fera exclusivement en France et va inclure la participation de leaders comme CMA CGM et Air Liquide.

Autres avantages de l’hydrogène pour le transport maritime

Pour atteindre l’objectif de l’OMI, la France mise beaucoup sur l’hydrogène. Il s’agit d’une molécule qui permet de stocker l’électricité sous forme liquide ou gazeuse et de pouvoir la déplacer avec plus d’aisance. Le mode de production le plus recommandé pour atteindre la transition énergétique via l’hydrogène est l’électrolyse de l’eau. Le passage du courant électrique dans les molécules d’eau conduit à deux molécules de grand intérêt l’hydrogène et le dioxygène. Le défi ici pour un bilan appréciable est de pouvoir recourir à la base au nucléaire ou aux sources renouvelables pour la production de l’électricité. C’est ce qui garantit l’obtention de l’hydrogène vert.

Toutefois, l’un des inconvénients de l’hydrogène ainsi produit est son coût relativement élevé. Il reste une bonne solution pour la mobilité électrique dans les domaines aérien et maritime. Stockée d’abord dans les réservoirs, l’énergie est par la suite transformée en électricité. Un autre avantage est que le dispositif occupera peu d’espace sous le capot.