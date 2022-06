Innovation : Cette Intelligence Artificielle booste l’activité de sapeur-pompier

Chez les sapeurs-pompiers, chaque seconde compte et en dépit de leur bonne volonté, ils n’arrivent pas toujours à tout sauver lors des interventions. L’entreprise XXII a mis en place une Intelligence Artificielle pour les aider à être plus prompts lors des missions de sauvetage. Voici ce que cette IA pourrait changer.

L’Intelligence Artificielle pour une meilleure efficacité des sapeurs-pompiers

La nouvelle réalisation est signée par l’entreprise XXII. Elle se base sur les images enregistrées par les caméras de sécurité que l’on retrouve un peu partout dans les villes. Cette IA fonctionne en deux étapes. Dans un premier temps, elle arrive à identifier à la seconde près les départs de feu n’importe où dans la ville. Ensuite, elle alerte les équipes de sapeurs-pompiers sur place. La finalité est que ces derniers puissent se présenter plus tôt sur les lieux d’incendie afin d’apporter le secours nécessaire et ainsi réduire les pertes matérielles et même en vies humaines souvent enregistrées.

Il faut aussi noter que cette solution vient s’ajouter à la liste des innovations technologiques intervenues pour faciliter la vie des sapeurs-pompiers. Il y a quelques semaines, une autre application a été finalisée pour faciliter l’organisation de ces sauveteurs au quotidien, ce qui leur permet de combiner au mieux la vie familiale, voire professionnelle (pour les pompiers volontaires) et l’activité de sapeurs-pompiers.

Elle prédit, selon la caserne du pompier, les tranches horaires où sa présence serait indispensable, ce qui lui permet de prendre ses dispositions et de déléguer d’autres tâches comme par exemple aller récupérer les enfants à la sortie des classes. Cet outil est déjà disponible avec une moyenne journalière de 3000 utilisateurs. Elle suggère même à l’utilisateur des moments où il doit nécessairement se reposer afin d’être plus efficace.

Notre équipe a eu le plaisir de collaborer avec le SDIS 55 pour développer des use cases en IA pour être en support aux services des pompiers. La collaboration a été pilotée par notre directeur Data @damakathemaker 😁👍 https://t.co/GczX1zXqPa — Souheil Hanoune (@HanouneSouheil) May 28, 2022

Les premiers tests avant sa mise en service officielle

L’Intelligence Artificielle est déjà conçue et est actuellement testée dans le département de la Meuse. Des résultats concluants à ce niveau local pourraient permettre sa mise à disposition de tous les services départementaux d’incendie et de secours du pays. Pour le moment, elle est utilisée pour les séances d’entraînement du SDIS Meuse.

Elle devrait fonctionner en journée comme pendant la nuit pour identifier immédiatement les départs de feu. Certains paramètres sont programmés dans la mémoire de l’IA, notamment la couleur et la hauteur d’une flamme. Ceci semble normal puisque les manifestations du feu peuvent être différentes selon le contexte. Ces premiers tests débutés la semaine passée avec un SDIS sont donc nécessaires pour affiner l’appareil et le rendre réellement utile et pratique.

L’une des plus grandes difficultés de la mise en œuvre de cette IA est la collecte des données. Il en faudrait de l’ordre de cent mille selon l’un des chefs de la société Xxii et initiateurs du projet. Il faut rappeler que chez les sapeurs-pompiers, les incendies ne représentent qu’une relative petite partie de toutes leurs interventions. Cependant, les équipes qui y interviennent nécessitent plus de formation que tout autre type d’intervention à cause de la technicité de la mission.

La solution proposée par XXII ne vient pas du tout substituer à l’homme mais elle raccourcit les délais d’intervention des hommes de feu pour éviter au maximum l’irréparable. Elle pourra aussi être utile pour les cas de noyades et d’inondations qui constituent aussi des types d’intervention des sapeurs-pompiers.