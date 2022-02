INdIGO : le filet biodégradable pour une pêche plus écologique

La pèche est une activité économique de très grande importance en France et dans toute l’Europe. Cependant, elle reste polluante puisque les dispositifs que les professionnels du secteur emploient se perdent et s’accumulent dans le milieu aquatique, perturbant ainsi la faune aquatique. Voici ce que vous devez savoir sur le projet INdIGO.

Différents problèmes liés aux engins de pêche

Le plastique est le matériau le plus utilisé pour la fabrication du matériel de pêche, y compris les filets. Or, le problème de ce matériau est qu’il prend du temps pour disparaitre. Il peut séjourner jusqu’à plusieurs siècles dans le milieu où il est rejeté. Ainsi, les pêcheurs dégraderaient progressivement la qualité de la mer lorsqu’ils utilisent les filets conçus en plastique. Les animaux aquatiques seraient ainsi exposés et par la suite l’homme qui se nourrit de ces êtres.

De plus, lorsque les filets ou autres engins de pêche sont perdus dans la mer, on assiste au phénomène de la « pêche fantôme » qui perturbe le bien-être et le développement de la faune aquatique.

Une solution biodégradable

La pêche représente l’activité principale dans plusieurs zones de la France. Malheureusement, les pêcheurs n’ont pas encore accès à des engins dont la durée de vie est relativement courte et contrôlée. Jusqu’à présent, les projets se multiplient pour le développement d’engins de pêche biodégradables, ce qui permettrait à l’homme d’exercer son activité tout en portant moins entrave au milieu marin.

Au nombre de ces initiatives figure le projet INDIGO dont l’objectif principal est de réaliser et faire adopter par les pêcheurs un filet biodégradable. Un autre volet de ce projet consiste en la mise en place d’une application pour la localisation des engins de pêche perdus en mer. La recherche est aussi orientée dans le sens du recyclage des dispositifs de pêche, ce qui permettra de limiter leurs effets sur l’environnement en général.

Qu’est-ce qu’un filet biodégradable ?

Il existe en effet deux grandes classes de bioplastiques à savoir les polymères biosourcés et les polymères non biosourcés. Les polymères biosourcés peuvent être soit biodégradables ou non biodégradables. Les matériaux biosourcés sont élaborés à partir de la biomasse et sont donc renouvelables. Les matériaux biodégradables eux, peuvent être biosourcés ou non. Pour être plus technique, il faut noter qu’un matériau est dit biodégradable lorsqu’il peut être décomposé par les microbes et former de l’eau et des gaz comme le dioxyde de carbone et le méthane ainsi qu’une nouvelle biomasse.

Pour un tel projet de développement d’un filet de pêche biodégradable, il faut prendre en compte plusieurs caractéristiques dont la résistance, l’élasticité et l’efficacité. Les chercheurs procèdent donc à différentes combinaisons afin de sortir la formule optimale. Selon les prévisions faites, deux prototypes de filets seraient disponibles d’ici Mai 2022 et viendraient substituer aux autres utilisés jusqu’ici et préjudiciables aux fonds marins.

Le projet vise à supprimer tous les impacts négatifs des filets de pêche sur l’environnement. Pour cela, une phase d’essais réels est prévue. Cela permettra aux chercheurs de s’assurer de ce que les filets biodégradables ainsi développés sont vraiment sans impacts négatifs pour l’environnement.