Hydrogène : Yamaha dévoile son moteur V8 développé pour Toyota

Le moteur V8 de 5,0 litres alimenté à l’hydrogène de Yamaha Motor constitue une percée dans l’industrie automobile et a le potentiel de changer la façon dont nous alimentons nos véhicules à l’avenir.

Avec ses 450 chevaux à 6 800 tr/min et son couple de 540 Nm à 3 600 tr/min, ce moteur offre un excellent équilibre entre performances et efficacité. La principale différence de ce moteur est qu’il fonctionne à 100 % à l’hydrogène. Avec cette création, Yamaha promet de beaux jours aux moteurs à combustion.

Un moteur V8 à hydrogène survitaminé !

Yamaha Motor a récemment révélé son moteur V8 à hydrogène, qui constitue une percée dans l’industrie automobile. Le moteur a une cylindrée de 5,0 litres et il est capable de produire 450 chevaux et 540 Nm de couple. Il fonctionne à l’hydrogène et n’émet que de la vapeur d’eau dans l’air, ce qui en fait un moteur respectueux de l’environnement qui ne dépend pas des combustibles fossiles pour produire son énergie.

Son principal avantage par rapport aux voitures électriques, qui gagnent en popularité ces derniers temps, est que cette nouvelle technologie ne dépend pas de batteries ou d’une autre forme d’énergie électrique pour fonctionner. En fait, ce V8 fonctionne comme n’importe quel moteur à combustion interne classique. La seule différence est qu’au lieu de l’essence ou du diesel, il utilise l’hydrogène comme carburant pour générer de l’énergie.

Bien que le but principal de ce projet soit de construire un moteur puissant avec un minimum d’impact sur l’environnement, Yamaha a également pour objectif de changer la façon dont nous alimentons nos véhicules à l’avenir.

Une petite révolution dans le domaine de l’automobile

Bien qu’il n’en soit encore qu’à sa première génération, ce moteur V8 à hydrogène pourrait changer la donne, tant pour Yamaha que pour l’industrie automobile.

Selon Yoshihiro Hidaka, président de Yamaha Motor : « Plus tôt cette année, nous avons révélé nos plans pour créer un système qui permettrait à nos véhicules de fonctionner à l’hydrogène sans presque aucune modification de leurs moteurs conventionnels. Aujourd’hui, je suis fier de révéler un moteur qui fonctionne uniquement à l’hydrogène, sans aucun combustible fossile. Ce n’est qu’une étape vers notre objectif ultime, qui est de créer une motorisation plus propre pour la génération de demain ».

L’hydrogène donnerait des véhicules plus propres que les moteurs électriques ?

Si les voitures électriques constituent sans aucun doute une réponse aux préoccupations écologiques croissantes dans le monde, certaines limitations peuvent les empêcher de devenir monnaie courante.

On sait que la fabrication des batteries et des moteurs électriques eux-mêmes suppose l’utilisation de métaux rares. L’extraction de ces minerais engendre des soucis écologiques, économiques et sociétaux dans les pays où ils se trouvent. En ce sens, les moteurs électriques semblent ne pas forcément être la réponse à conversion écologiques attendue du parc automobile mondial. Même si désormais de nouvelles batteries ont été créées, permettant de s’affranchir de nombre de ces composants, il n’en reste pas moins que des progrès restent à faire côté électrique.

Les moteurs à hydrogène, en revanche, ne nécessitent pas de charge électrique et éliminent les problèmes liés à l’autonomie des véhicules, à la durée de vie des batteries et à l’utilisation de métaux rares. En outre, ils ne produisent que de la vapeur d’eau comme sous-produit de la combustion, ce qui fait des moteurs à hydrogène l’un des modes de propulsion les plus propres que nous connaissions aujourd’hui.

Les défis à venir

Ce moteur n’en est encore qu’à ses débuts et doit être développé davantage avant de devenir un modèle à l’échelle du marché automobile. Non seulement il doit être modifié pour que davantage de véhicules puissent fonctionner à l’hydrogène plutôt qu’aux combustibles fossiles, mais il faut également mettre en place un vaste réseau de stations de ravitaillement.

Les défis restent immenses.