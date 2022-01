Les crypto-monnaies font fureur ces derniers temps, et de nouvelles apparaissent sans cesse. Mais il y en a une qui s’est faite remarquer en ce début d’année, le HUH Token. Avec plus de 6 000 % d’augmentation de valeur en 1 mois le HUH token est-elle déjà la crypto de 2022 ou est-elle un effet de mode ? Réponse dans cet article.

Le HUH token est une crypto monnaie basée sur les tech blockchain. Elle a été lancée début décembre et a connu une croissance exponentielle.

Le HUH token se base sur une philosophie proche de celle voulue par les créateurs du Floki Inu.

L’objectif principal affiché est de contribuer à la démocratisation de la crypto-monnaie tout en développant un métavers.

Son nom est d’ailleurs une référence au grand public et à la volonté de démocratisation puisqu’il vient tout simplement de l’expression “Huh!” qui est la plus fréquemment utilisée dans le monde entier.

The future of crypto is coming. Watch this space to HUH all about it! pic.twitter.com/s8qY2aabz1