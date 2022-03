Guerre Russie Ukraine : où en est l’avancée du conflit ?

Le conflit russo-ukrainien fait rage depuis plus de deux semaines maintenant, sans qu’aucune issue claire ne soit en vue. Alors que le monde entier observe et attend, la situation sur le terrain continue de se détériorer.

Poutine essuie les sanctions internationales et ne recule pas pour autant. Au contraire, il cherche de l’aide auprès de la Chine, potentiel partenaire capable de faire front face au monde occidental.

Quelle est la situation actuelle en Ukraine et en Russie :

En ce lundi 14 mars, près de deux semaines après l’offensive russe, l’armée ukrainienne contrôle toujours l’aéroport de Donetsk, dernier bastion du gouvernement pro-occidental dans l’est du pays.

Cette victoire, durement acquise par Kiev, n’a pas été sans coût : selon les chiffres de l’ONU, plus de 5 300 personnes sont mortes dans les combats jusqu’à présent. La majorité des victimes sont des civils pris dans les tirs croisés.

À Moscou, la situation est tout autre. La machine de propagande russe brosse un tableau optimiste de victoires faciles et de volontaires enthousiastes qui s’engagent à combattre les “fascistes” en Ukraine.

Mais la réalité sur le terrain raconte une autre histoire. De plus en plus de soldats refusent de combattre, et Moscou doit recourir à des mercenaires..

Comment l’implication de la Chine peut-elle affecter le conflit ?

Jusqu’à présent, Pékin a adopté une approche prudente du conflit. Si elle n’a pas dénoncé les actions de la Russie, elle a également refusé de soutenir Moscou publiquement.

Cela s’explique en grande partie par le fait que la Chine veut éviter d’être entraînée dans un conflit mondial avec les États-Unis. Elle ne veut pas non plus nuire à ses relations avec l’Ukraine, qui est considérée comme un allié potentiel dans sa lutte contre la Russie.

Toutefois, Pékin pourrait changer de position si le conflit s’intensifie et si la Russie devient plus isolée. Dans ce scénario, Pékin pourrait apporter un soutien politique et économique à Moscou, l’aidant ainsi à contourner les sanctions occidentales.

🔴 La Russie aurait demandé l'aide militaire de la Chine en Ukraine, selon le New York Times



La Russie aurait demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires pour la guerre, et une aide économique pour surmonter les sanctions internationales. https://t.co/m9M8VgInk8 — Le Figaro (@Le_Figaro) March 14, 2022

Poutine n’a-t-il pas renoncé aux sanctions ?

Dans un récent discours, Poutine a clairement indiqué que la Russie était prête à affronter l’Occident. Il a également déclaré qu’il comptait sur l’aide de la Chine et d’autres pays pour surmonter les sanctions.

Il s’agit d’une stratégie risquée, car elle pourrait aliéner davantage la Russie du reste du monde. Cependant, Poutine semble déterminé à poursuivre son plan, même si cela signifie un isolement supplémentaire pour son pays.

Jusqu’à présent, Pékin n’a pas souhaité s’impliquer dans le conflit. Elle attend probablement de voir comment les choses se passent avant de prendre une décision. Si Moscou s’isole davantage, Pékin pourrait bien intervenir pour apporter son soutien. En revanche, si la Russie parvient à surmonter les sanctions, Pékin

Quels sont les moyens d’aider l’Ukraine ?

Il existe de nombreuses façons d’aider l’Ukraine en ces temps difficiles. L’une d’elles consiste à fournir une aide financière au gouvernement ukrainien afin qu’il puisse continuer à financer son armée et à payer les services essentiels.

Voici d’ailleurs le lien vers la plateforme d’entraide mise en place pour l’occasion :

parrainage.refugies.info

.@MarleneSchiappa annonce la création d’une plateforme de parrainage citoyen des réfugiés 👏🏼

Vous voulez donner des cours de français, héberger des personnes…⤵️

Rendez-vous sur : https://t.co/8q5vhyr3VX 🙌🏽 pic.twitter.com/0BlkkOvDA4 — Ramona Radu (@RamonaRadu) October 14, 2021

Une autre façon d’aider est de fournir une assistance militaire, comme des armes et des munitions. Cela aiderait l’armée ukrainienne à mieux se défendre contre les forces russes.

Enfin, il est également important d’apporter un soutien politique au gouvernement ukrainien. Il s’agit notamment de condamner les actions de la Russie et de soutenir le droit de Kiev à l’autodéfense.

Le conflit en Ukraine est complexe et aucune solution claire n’est en vue. Toutefois, certaines mesures peuvent être prises pour améliorer la situation. Le soutien financier, militaire et politique de la communauté internationale peut faire toute la différence à court terme.