Guerre Russie-Ukraine : l’exploration spatiale en Europe est défiée

La Russie n’est pas restée les bras croisés face aux mesures prises par l’Union Européenne contre elle. L’une des décisions qu’elle a prises en guise de réaction vient bouleverser toutes les prévisions de l’agence spatiale européenne pour cette année.

Quelques projets perturbés

Suite aux sanctions imposées par l’Europe à la Russie après son invasion en Ukraine, Roscosmos a officiellement réagi. Il faut retenir selon l’annonce de son directeur que les fusées Soyouz ne seront plus, jusqu’à nouvel ordre, lancés depuis Kourou. Il s’agit pour le moment d’une suspension de plusieurs mois mais qui peut bien devenir définitive. Les conséquences de cette décision sur les activités d’Arianespace ne sont pas négligeables.

La société française doit donc se mettre à la recherche de solutions alternatives, une tâche qui lui sera probablement très difficile. Pour le moment, c’est une panoplie de satellites européens et de l’Agence Spatiale de l’Europe qui sera empêchée de décollage. Pour cause, Soyouz occupe une place privilégiée dans l’exploration spatiale sur le continent européen.

Dans sa programmation pour cette année, Arianespace envisageait lancer huit fusées Soyouz en 2022 dont près de la moitié serait depuis Kourou. Sur les trois lancements prévus depuis le Centre Spatial Guyanais, un a eu lieu le 10 Février passé. Deux autres étaient normalement prévus pour les mois à venir.

Concrètement, le deuxième vol depuis Kourou devrait avoir lieu en Avril, ce qui ne va certainement pas tenir. Des annonces de reports sur une date inconnue ont déjà été faites. Par ailleurs, dans les tous premiers mois de 2023, le gouvernement français devait lancer le CSO-3 sur un lanceur Soyouz. Le satellite EathCare était aussi prévu pour être lancé par ArianeSpace en 2023. Tous ces projets se trouvent en mal avec l’annonce de Roscosmos.

ArianeSpace dans le dilemme

Les conséquences de cette décision pour la société ArianeSpace et l’Europe sont non seulement commerciales et financières, mais aussi organisationnelles. Notez que Soyouz avait été adopté au Centre Spatial Guyanais pour renforcer les prestations de la société qui avait déjà Ariane 5 (trop lourd) et Voga (jugé trop léger). Soyouz est choisi pour sa taille intermédiaire. Pour le moment, Arianespace n’a pas des solutions alternatives à moins de patienter jusqu’au lancement d’Ariane 6. La date de ce lancement n’étant pas fixée, des difficultés s’annoncent avec ses clients !

Le lanceur Soyouz et ses particularités

Le mot Soyouz signifie « Union » en russe. Conçu dans les années 1950 par l’Union Soviétique, il est jusqu’à présent le véhicule par excellence pour lancer des vols habités, c’est-à-dire faire voyager les hommes dans l’espace. Ce lanceur a un poids légèrement au-dessus de 310 tonnes, avec une hauteur de 46 mètres. Il permet de transporter une charge utile supérieure à 7 tonnes. C’est un engin apprécié de par le monde entier à cause de sa fiabilité et de son relatif faible coût de production.

Les fusées Soyouz ont la particularité de ne pas être réutilisables. Elles peuvent transporter deux ou trois personnes. On doit principalement y retrouver :

Le commandant et

Le copilote et l’ingénieur de bord.

En plus de ceux-ci, on peut embarquer un autre ingénieur de bord, un passager ou un astronaute-chercheur.

Au début, les lanceurs Soyouz étaient uniquement lancés à partir des cosmodromes russes. Plus tard, Arianespace, une entreprise française chargée des systèmes de lancement, a eu un accord avec Roscosmos. Ceci lui a permis de lancer dès lors des lanceurs Soyouz principalement à partir de Kourou.