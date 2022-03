Guerre Russie-Ukraine : La Chine va-t-elle soutenir la Russie ?

Face aux sanctions occidentales qui pèsent de plus en plus sur la balance, la Russie doit se trouver une porte de sortie. Va-t-elle se tourner vers son partenaire de longues dates, la Chine ? La Chine peut-elle la supporter dans de telles circonstances ? Quelle aide pourrait-elle apporter à Vladimir Poutine dans cette guerre en Ukraine ? Voici le point sur la situation.

La Russie peut-elle compter sur la Chine ?

Un article publié sur New York Times le dimanche 13 Mars passé informait de ce que la Chine serait sollicitée par la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. L’aide économique et militaire de Pékin permettrait donc à Vladimir Poutine de gérer les sanctions qui lui sont imposées par l’Union Européenne. Il y a de quoi s’inquiéter quand l’on connaît le poids sans cesse important de la Chine dans les relations internationales.

Selon le journal américain ayant relayé cette demande de soutien de la Russie, Moscou serait à la recherche d’équipements militaires auprès de son allié de longues dates, ce qui lui permettrait de surmonter les restrictions internationales qui pèsent de plus en plus. L’ambassade de la Chine auprès de Washington a toutefois affirmé n’avoir jamais eu connaissance d’une telle demande d’aide.

Le lendemain, c’est-à-dire le lundi 14, les Etats-Unis devaient rencontrer un porte-parole d’un grand parti communiste chinois pour discuter entre autres des conséquences que pourrait avoir la guerre d’Ukraine sur le monde.

Face à ce potentiel soutien de la Chine, les Etats-Unis ne restent pas timides. Les diplomates américains préviennent que Washington ne permettrait pas qu’un pays vienne en aide à la Russie en essayant de compenser les restrictions qui lui sont imposées.

La Chine reste neutre

A en croire les représentants de la Chine aux Etats-Unis, à l’heure actuelle les mesures devraient être prises dans le cadre de la limitation des conséquences déjà trop importantes de la situation en Ukraine. C’est d’ailleurs l’une des raisons de la proposition de la Chine de jouer le rôle de médiateur pour le dénouement du conflit Russie-Ukraine. Cette proposition a été faite un peu plus tôt la semaine dernière.

Plus tôt, Pékin affirmait à la France sa disponibilité à venir en aide humanitaire à l’Ukraine dans le cadre de cette guerre. Durant cet échange au téléphone avec Macron, Xi-Jinping n’a pas manqué d’appuyer sa thèse selon laquelle les sanctions imposées contre Moscou auraient de lourdes conséquences des deux côtés de la corde.

🔴🇺🇦/- Voici la réponse de la Chine par la voix de son Ministre des Affaires Étrangères, Wang Yi, à ceux qui veulent qu'elle se désolidarise de la Russie : “L'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future sont immenses". Fin ! pic.twitter.com/0g1fim5B1L — Amir Nourdine Elbachir (@amir_nourdine) March 7, 2022

Conséquences du renforcement d’un partenariat Chine-Russie

Les sanctions imposées par l’occident fragilisent de plus en plus l’économie russe. Après environ trois semaines de guerre, Moscou semble se retrouver isolée du reste du pays. La Chine de son côté observe tout le scénario et se retrouve dans le dilemme. Va-t-elle tendre la main à la Russie pour lui venir en aide ou va-t-elle simplement garder des distances avec Vladimir Poutine dans le cas de cette guerre ?

Les conséquences des sanctions seraient lourdes pour la Chine, selon les analyses de la directrice américaine de renseignement national, si elle se mettait entre l’Occident et la Russie.

Si la Chine se rangeait du côté de la Russie, le monde serait finalement divisé en deux parties avec d’un côté les Occidentaux et de l’autre la Chine, la Russie et quelques autres pays totalitaires. La Russie pourrait alors contourner les sanctions économiques, notamment celles énergétiques. Sur ce plan, Moscou semble vraiment secoué avec surtout le départ annoncé de Shell et BP. Les entreprises chinoises d’énergie pourraient investir davantage dans les unités russes comme Gazprom. La construction du pipeline Soyuz Vostok permettrait à la Russie d’atteindre une certaine autonomie énergétique vis-à-vis de l’Europe.

Par ailleurs, l’instauration d’un nouvel ordre mondial pourrait motiver la Chine à s’allier plutôt du côté de la Russie, outre l’amitié de longues dates, « forte comme le roc » qui lie les deux pays. Si comme l’estime Pékin, les Etats-Unis continuaient de diminuer en influence, les régimes autoritaires dont la Chine finiront par s’imposer davantage.