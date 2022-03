Guerre en Ukraine : Poutine perdrait du terrain

La nuit du mercredi 23 au jeudi 24 mars a été riche en événements pour le peuple ukrainien. Le président ukrainien a appelé à des manifestations mondiales contre la guerre et l’agression russe.

Aujourd’hui, les chefs d’État et de gouvernement occidentaux se réunissent à Bruxelles pour des sommets concernant l’Union européenne (UE), l’OTAN et le G7.

Poutine perd du terrain ?

D’après les dernières informations, il semble que l’armée de Vladimir Poutine commence à établir des positions défensives et à perdre du terrain.

Du côté de Kiev, les choses commencent à s’améliorer. Le soutien de la communauté internationale est important depuis le début du conflit. Reste à savoir combien de temps cela va durer et ce qui va se passer ensuite dans cette guerre sans fin.

D’après les derniers chiffres, l’armée russe s’est retirée à plus de 30 km de Kiev. C’est une première depuis le début du conflit.

Cette nouvelle est un soulagement pour le gouvernement et le peuple ukrainiens. Mais il faut rester prudent, car il n’est pas encore certain que Poutine ne change pas d’avis et ne revienne pas à l’attaque.

En tout cas, le fait qu’il perde du terrain est une bonne nouvelle pour l’Ukraine et le monde. Espérons que cette tendance se poursuivra jusqu’au retrait total des troupes russes du territoire ukrainien. Cela pourrait être le début de la fin pour son régime. Espérons-le tous.

Guerre en Ukraine : un mois de guerre, la Russie recule. Un mois jour pour jour après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, l'armée de Vladimir Poutine semble reculer.

La Russie utiliserait des munitions interdites

Selon l’ambassadeur ukrainien en France, Vadym Omelchenko, la Russie a utilisé du phosphore blanc lors de bombardements dans l’est du pays.

“Des spécialistes doivent venir pour confirmer cela à 100%. Aujourd’hui, nous considérons à 90% qu’il s’agit de bombes au phosphore”, a déclaré le maire d’Irpin (dans la banlieue de Kiev) à la chaîne d’information.

Ce n’est pas la première fois que la Russie est accusée d’utiliser des munitions interdites en Ukraine. En août 2014, Amnesty International a signalé que les soldats russes utilisaient des armes à sous-munitions dans des zones peuplées.

Ces accusations sont graves et doivent faire l’objet d’une enquête dans les plus brefs délais. Si elles sont confirmées, il s’agirait d’une violation manifeste du droit international par la Russie.

La communauté internationale doit prendre des mesures contre le gouvernement de Poutine à la lumière de ces derniers constats.

Poutine va-t-il brandir la menace nucléaire ?

Son armée ayant reculé, Poutine envisage peut-être de brandir la menace nucléaire afin d’intimider l’Occident et de le faire reculer.

Ce serait une décision désastreuse pour la Russie et le monde. La dernière chose dont nous avons besoin est une course aux armements nucléaires. Nous devons nous assurer que Poutine sait que nous ne reculerons pas face à ses menaces. La communauté internationale doit s’unir pour faire face à l’agression russe.

Ce n’est qu’alors que nous pourrons apporter la paix et la stabilité à l’Ukraine.

Les entreprises étrangères quittent la Russie

Après l’appel à la fermeture lancé par Volodymyr Zelensky auprès des entreprises internationales implantées en Russie, Renault a eu l’air d’entendre le message. Disons plutôt que l’appel au boycott de la marque en cas de non-fermeture sur le sol russe a dû jouer pour la prise de cette décision…

Renault suspend ses activités industrielles en Russie.

1er constructeur en Russie, 40% de son résultat opérationnel.

Renault suspend ses activités industrielles en Russie. 1er constructeur en Russie, 40% de son résultat opérationnel.

Volvo et Renault sont les dernières d’une longue série d’entreprises à annoncer leur retrait de Russie. C’est un signe clair que le régime de Poutine est de plus en plus isolé.

Moscou exige que les pays européens achètent leur gaz russe en roubles

Au travers de cette injonction, Vladimir Poutine entend se servir de ce flux monétaire pour soutenir le cours du rouble, en dégringolade depuis le début du conflit.

Première contre-sanction russe majeure : Poutine exige que les achats européens à la Russie soient payés en roubles.



Conséquence : soit l'UE se coupe du gaz russe, soit elle s'exécute et saborde 4 semaines de sanctions contre la Russie.

1/https://t.co/QypVYbSPb2 — Georges Kuzmanovic 🇨🇵 (@Vukuzman) March 23, 2022

Si certains pays européens visent à s’émanciper de la dépendance énergétique envers la Russie, l’Allemagne risque de devoir s’acquitter de ces transactions. Que cela suppose-t-il à couts et moyens termes ? Poutine va-t-il permettre au pays de survivre par ce moyen là ?

Les jours prochains vont être décisifs quant à l’évolution du conflit. A suivre.