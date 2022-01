Décédé ce 19 Janvier à la Rosière, l’acteur Gaspard Ulliel laisse le monde de l’art en deuil. Le cinéma français pleure en effet la disparition de l’un de ses plus précieux talents.

Retour sur une carrière hors du commun…

Né en région parisienne le 25 novembre 1984, Gaspard Ulliel a très vite montré une attirance pour l’art. Amateur de dessin dès son plus jeune âge et attiré par le monde du cinéma il décrochera son premier rôle à 11 ans.

Après avoir fréquenté les cours Florent lors de stages estivaux il suivra des études de cinéma.

Mais très vite, délaissant son cursus universitaire pour voguer de casting en casting, son talent et son charisme unique lui permettront de gravir les premières marches d’une carrière auréolée de succès.

Comme nous vous l’indiquions plus tôt dans la journée Gaspard Ulliel est décédé aujourd’hui à l’âge de 37 ans. Bien que disparu trop tôt, l’acteur laisse derrière lui un nombre de films incroyables.

C’est à seulement 17 ans que Michel Blanc le choisit pour interpréter le rôle de Loïc dans « Embrrassez qui vous voudrez ». Cette interprétation ouvre grand la voie à une carrière fournie et pleine de succès puisque suite à sa performance le cinéma français va lui ouvrir grand les bras.

C’est à peine 3 ans plus tard, en 2005 que la carrière de l’acteur prend un nouveau tournant avec le rôle de Manech dans « un long dimanche de fiançailles ». Sous la direction de Jean-Pierre Jeunet l’acteur prend une autre dimension qui lui vaudra d’obtenir le césar du meilleur espoir masculin.

Cette récompense lui ouvrira les portes du tant convoité cinéma hollywoodien. C’est en 2007 que le réalisateur Peter Webber fait appel à lui pour camper le rôle du célèbre Hannibal Lecter. Une interprétation réussie, comme à l’habitude de l’acteur.

En 2014 Bertrand Bonello lui propose de camper Yves Saint-Laurent, dans le film éponyme. Sa performance bluffante sera hélas éclipsée par la sortie concurrente du biopic de Saint-Laurent avec Pierre Niney.

Mais c’est en 2017 que Gaspard Ulliel réussit le coup somptueux de remporter le César du meilleur acteur pour sa prestation magistrale dans le Juste la Fin du Monde. Sous la caméra de Xavier Dolan, l’acteur livre probablement l’une de ses meilleures performances. Cela lui vaudra donc un très mérité César du meilleur acteur.

La carrière de Gaspard Ulliel battait donc son plein et semblait encore pleine de belles promesses et de chefs d’œuvres qui n’auront hélas pas lieu.

Le monde de l’art pleure un talent parti beaucoup trop tôt.

Depuis l’annonce du décès de l’acteur, les témoignages se multiplient, incrédules face à une disparition aussi violente qu’inattendue.

Le réalisateur canadien, exprimant le sentiment général, se dit « vidé, sonné » par cette disparition.

Shocked and saddened to hear about the death of Gaspard Ulliel at such a young age in a skiing accident. I have such fond memories of working with him all those years ago on Hannibal Rising. Rest in peace, dear friend. pic.twitter.com/U1gmxMvHJE