Ce mercredi 19 janvier, la famille de l’acteur Gaspard Ulliel vient d’annoncer sa mort des suites d’un accident de ski survenu la veille.

A la Rosière, en Savoie, il avait été pris en charge par le service de rapatriement en hélicoptère, pour être emmené en urgence au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble.

L’accident est survenu à l’intersection de deux pistes bleu. C’est la collision avec un autre skieur qui est à l’origine du décès de l’acteur. Dès l’arrivée des secours, son état avait été jugé très grave, mettant en question son pronostic vital.

Suite à l’accident ayant provoqué le décès de Gaspard Ulliel, les CRS des Alpes se sont vus confier l’enquête qui permettra d’en savoir plus sur les faits et sur les responsabilités engagées.

La mort de l’acteur a provoqué un flot de témoignages et d’émotion

Le monde du cinéma est en deuil de ce grand acteur à peine âgé de 37 ans et dont la filmographie laisse entrevoir l’originalité et la personnalité de Gaspard Ulliel.

Jeune premier, puis acteur plus mature et accompli, prêt à endosser des rôles dits difficiles, il laisse un vide dans le cinéma français et la culture en général.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument.

C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard. Nous perdons un acteur français. Jean Castex.

Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception. Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent. J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui. Roselyne Bachelot

Le cœur brisé. Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent. Pensées à sa famille. Pierre Niney.

Le monde de l’art français est en deuil

Tantôt prodige, tantôt enfant terrible, l’acteur a obtenu le César du meilleur espoir masculin français en 2005, pour son rôle dans “Un long dimanche de fiançailles“ de Jean Pierre Téchinet.

Ulliel a été acclamé par la critique pour son interprétation du créateur de mode français Yves Saint Laurent dans le biopic « Saint Laurent ». Il a également reçu le César du meilleur acteur pour son rôle dans « C’est la fin du monde » de Xavier Dolan.

Sa prochaine apparition à l’écran est programmée pour le mois de mars dans la série Dysney « Moon Knight ».

Jean Dujardin a quant à lui publié une photo d’Ulliel sur Instagram avec la légende « Gaspard » et un emoji de cœur noir.

Une carrière fulgurante

Quelques stages au cours Florent, des études de cinéma, puis très vite la notoriété et une carrière sous les feux de la rampe. En 2002, il obtient alors un rôle donné par Michel Blanc.

Jean Reno, Isabelle Huppert, Bertrand Tavernier, Gaspard a très tôt travaillé avec les plus grands. Mais c’est en franchissant l’Atlantique, pour tourner Hannibal Lecter : les origines du mal, qu’il a réellement pris son envol.

Plus que le cinéma français, c’est tout le monde du cinéma qui pleure aujourd’hui Gaspard Ulliel, parti dans de tragiques circonstances à l’âge de 37 ans.