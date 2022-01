RUGBY. Pour préparer le tournoi de 2022, l’équipe de France s’est installée dans le camp de Karpaty pour s’entraîner avec la Légion étrangère et se mettre dans l’esprit patriotique.

Depuis le début de l’ère Galtier en 2020, l’équipe de France a pris l’habitude de quitter le PRC Marcoussis, longtemps surnommé les Marcatres, pour s’installer en province. Ainsi, après avoir passé un stage jusqu’en 2021 à Nice, les Bleus sont retournés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur cet hiver, en s’installant à Cassis (Bouches du Rhône). Séjournant au luxueux hôtel Les Roches Blanches, ils suivent une partie de leur formation au contact de la Légion étrangère dans un camp à Carpian.

Le 15 de France s’est mis au travail

“Salle de loisirs, kinésithérapeutes, gymnase, camp : tout est disponible au Camp de Carpiagne.

Après avoir été accueillis en grande pompe par les Légionnaires, les Tricolores ont revêtu leur Bleu de Chauffe, totalement plongés dans leurs préparatifs pour le tournoi. Dylan Cretin, qui joue en troisième ligne pour Lyon, résume une journée typique de l’équipe nationale française :

“Nous admirons vraiment ces internationaux et ce qu’ils font pour le pays”.

La #LégionEtrangère accueille le XV de France !

Le rugby, c’est comme la Troupe d’assaut des derniers 300 mètres : chacun doit gagner son duel contre son adversaire direct, chacun doit, à sa place, participer à la stratégie de victoire#FranceRugby pic.twitter.com/4vWTxhMrbJ — Légion étrangère (@LegionEtrangere) January 24, 2022

Loin de la grisaille de l’Essonne, les joueurs de l’équipe de France ont également eu la chance de profiter de la douceur de la Côte d’Azur, avec un beau soleil de printemps et un ciel sans nuages. Les Blues ne s’ennuient pas dans leur chambre luxueuse avec un balcon donnant sur la mer. “Il est vrai que la température n’est pas désagréable et qu’il est utile de travailler dans de bonnes conditions”, explique Dylan Cretin.

“Il y a beaucoup de soleil à Cassis maintenant, c’est très différent de Paris”, se réjouit le défenseur central Jonathan Danty, diplômé du Stade français, et poursuit :

” Si la Légion étrangère et l’équipe de France partagent des valeurs communes telles que ” la combativité, la force morale et l’esprit d’équipe “, comme l’expliquent les légionnaires, alors ce stage à Carpiano doit également permettre aux Bleus de réveiller leur esprit patriotique afin qu’ils puissent accomplir de grands exploits qui enthousiasmeront la nation tout entière ” : “Nous sommes en admiration devant ces soldats et ce qu’ils font pour le pays. C’est formidable d’être entouré de telles personnes”, déclare Dylan Cretin.

Le XV en immersion à la légion

“Ce cours nous soutient ; nous nous considérons comme privilégiés.”

Les Bleus partagent quotidiennement leurs expériences personnelles et professionnelles avec les légionnaires de Carpathia. “C’est génial de parler avec eux car ils ont une vie complètement différente de la nôtre. Il est intéressant d’apprendre comment ils vivent et s’entraînent. C’est une expérience particulière, il faut en profiter car elle peut nous apporter beaucoup à l’avenir”, a déclaré le latéral gauche de Toulon Jean-Baptiste Gros. “Nous savons que ce qu’ils traversent est beaucoup plus difficile que nous, donc nous devons apprendre les uns des autres. Cela nous aide à rester sur nos gardes et à nous dire que nous sommes toujours dans une position privilégiée”, a ajouté Dylan Cretino.

Si les conditions de travail changent, les restrictions sanitaires sont toujours présentes dans la vie quotidienne des Bleus, qui se sont habitués à être régulièrement “chatouillés” pendant deux ans. Il y a plus de tests PCR que le Top 14. “On a trois ou quatre contrôles par semaine, donc on se fait tester assez régulièrement”, explique la troisième ligne lyonnaise, bien conscient qu’une menace sanitaire constante pèse sur l’équipe de France :

Réduits à 28 hommes dès mercredi soir, les Bleus poursuivent leur préparation. Ils reviendront très vite à Marcoussis, avant le match France-Italie prévu le 6 février, première journée du Six Nations 2022.