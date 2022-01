Avec une année 2021 pleine de records, le Floki Inu a indéniablement réussi à se faire un nom dans le milieu de la crypto. Aujourd’hui fier de revendiquer plus de 390 000 holders, Floki Inu fait partie des cryptos incontournables. Mais ce succès est-il voué à se pérenniser en 2022 ou tout cela n’était-il qu’un effet de mode ?

Retour sur la folle année du Floki Inu et sur ses évolutions possibles en 2022 !

Arrivé sur le marché crypto en Juin 2021, le Floki Inu a vite su s’imposer comme une crypto-monnaie incontournable.

Lancée à une valeur unitaire de 0,0000034€ pour une valorisation globale de 3,37M€, la crypto a réussi à atteindre en quelques mois une valeur unitaire de 0,000290 € pour une valorisation globale de 147,70M€. De quoi donner le tournis aux investisseurs et lancer un investissement massif.

Pas étonnant donc que la crypto ait crevé l’écran pour devenir l’une des attractions crypto de 2021.

Floki Inu est une crypto pensée pour dépasser le simple cadre de la spéculation. Pour s’en convaincre il suffit de jetr un œil sur le livre blanc rédigé par ses créateurs. Ces derniers insistent sur le fait que Floki tourne autour de 3 axes principaux :

Il semblerait que les créateurs aient vu juste en pensant leur crypto comme un élément plus vaste. Ils ont en effet réussi à fédérer une forte communauté autour de leur concept.

La popularité du Floki a été drainée par une stratégie extrêmement bien ficelée tournée autour :

#FLOKI , going into 2022 with over 390,000 Holders! pic.twitter.com/3fYdP4lGoW

Le succès de Floki s’explique en grande partie par sa forte présence sur les réseaux. L’équipe de Floki a réussi à engager une forte communauté et obtenir l’appui d’influenceurs crypto de renom.

L’équipe Floki est d’ailleurs très active sur twitter. Elle y appelle régulièrement sa communauté à signer des pétitions afin de rejoindre de nouvelles plateformes de crypto trading.

Please sign the petition for @Coinbase to list #FLOKI so that a lot more people can easily trade it!



Here's where to sign:https://t.co/rZkzoKGZUN