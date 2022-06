Fini le télétravail dans les entreprises d’ Elon Musk : rentre au bureau ou démissionne !

Alors que certaines entreprises ont autorisé le travail à distance à plein temps, Elon Musk décide de rejoindre Google et d’autres leaders technologiques en imposant le retour dans les entreprises. Quelles sont ses principales motivations ? Voici ce que vous devez savoir !

Le retour au travail ou la démission

Le milliardaire Elon Musk a pris position contre le courant de travail à distance qui se répand de plus en plus. Il a envoyé un mail tout récemment à ses employés dans lequel il leur demande expressément de venir passer les quarante heures de travail requises par semaine au bureau. Le message était sans équivoque : soit ils viennent travailler au bureau pendant au moins ce quota horaire ou ils quittent Tesla.

Sans vraiment dire qu’il leur interdit le télétravail, le patron de Tesla laisse très peu de liberté à ceux qui souhaitent travailler depuis chez eux. Toutefois, il compte statuer au cas par cas pour tous ces employés qui ne seraient pas en mesure d’atteindre le temps de travail hebdomadaire demandé dans les locaux des entreprises.

Elon Musk à ses employés : « revenez sur site ou quittez Tesla » https://t.co/owmMo1cNQb — Presse-citron (@pressecitron) June 2, 2022

Elon Musk a démontré sur les réseaux sociaux sa fermeté vis-à-vis du sujet. Il a répondu aux inquiétudes de quelques internautes en évoquant la notion d’équité qu’il souhaite rétablir. Les employés au sein des usines sont présents et travaillent parfois au-delà des heures indiquées. Dans son usine à Shanghai par exemple, les ouvriers travaillent quasiment sans arrêt pour assurer une production continue. Pour lui, le fait d’exiger à tous ses salariés de venir passer au moins les 40 heures hebdomadaires au bureau devrait aisément se comprendre et s’accepter, par tous ceux qui veulent impacter leur monde en tout cas.

La règle annoncée par Elon Musk concerne tous les employés de ses entreprises, sans exception : des plus jeunes aux plus séniors, de ceux qui travaillent à l’usine à ceux qui restent au bureau. Les ouvriers des usines ne pouvaient évidemment pas avoir d’autre option. C’est ce qui fait beaucoup plus jouer le message contre ceux qui restent dans les bureaux.

La culture de l’excellence oblige

Par ailleurs, il explique aussi à ses employés que sa principale vision est la culture de l’excellence en milieu professionnel. Pour lui, plus vous avez de l’ancienneté au sein d’une entreprise, plus vous devez vous impliquer par votre présence au travail. Cette exigence est selon le patron de Tesla indispensable pour continuer de révolutionner le monde avec des produits géniaux.

Il va plus loin en exposant son ambition de continuer à mettre sur le marché des produits qui se distinguent de ceux de toutes les autres entreprises de la planète. Le télétravail ne devrait pas permettre d’y arriver.

Il faut toutefois noter qu’Elon Musk n’est pas le premier à appeler ses employés à renouer avec le travail au bureau. Un autre géant du web, à savoir Google, explique que la compétitivité d’une entreprise est davantage améliorée que le contact physique entre ses différents membres est promu. En 2021 par exemple, les employés de Google qui s’entêtaient à travailler à distance risquaient de connaître une baisse de salaire. Les défalcations (qui peuvent aller jusqu’au quart du salaire) se calculaient en fonction de la situation géographique du télétravailleur. Cette réforme avait obligé certains employés de la firme à renoncer au travail à distance et à privilégier la présence dans les entreprises.