Finale de la LDC : Macron sera absent

En fin de semaine dernière, le quotidien d’informations sportives L’Equipe a annoncé que le Président de la République Emmanuel Macron, encore dans le premier mois après sa réélection, ne pourra pas se déplacer pour le Stade de France. Voici les raisons évoquées.

Emmanuel Macron : Absence signalée

Selon les analyses publiées par le quotidien L’Equipe, le Chef de l’Etat ne pourra pas se rendre au Stade de France ce samedi pour la finale de la LDC. Un congé serait envisagé par le Chef de l’Etat pour ce weekend de l’Ascension. Les probabilités seraient donc fortes qu’il ne puisse pas assister physiquement à ce grand événement du sport.

Plusieurs raisons ont fait penser à plusieurs personnes que le dirigeant français devra se rendre au stade ce samedi. D’abord, après qu’il se soit rendu le 7 mai passé sur les lieux pour suivre de près le match entre le FC Nantes et l’OGC Nice, on pouvait croire que la plus grande compétition réunissant les clubs de l’Europe allait aussi bénéficier de cet honneur. D’ailleurs, c’est après plusieurs négociations en coulisses qu’il a pu obtenir que le match soit joué sur son territoire.

Par ailleurs, l’Elysée avait annoncé que le nouveau gouvernement sous Emmanuel Macron devrait être annoncé au plus tard le mercredi 25 mai. Le Président de la République a tranché encore plus tôt, soit ce vendredi 20 Mai. Ainsi, on peut s’attendre à la limite à la présence du ministre délégué aux Sports au stade de France pour la rencontre tant attendue.

Le stade de France honoré

Le match devant clôturer la ligue des champions actuellement en cours devait initialement se jouer à Saint-Pétersbourg. A cause de la situation tendue entre la Russie et l’Ukraine, il a été nécessaire de procéder à une relocalisation au grand bonheur du président Macron. Ce dernier a réussi à mettre en avant le stade de France qui abritera le 28 mai prochain le match devant opposer le Réal à Liverpool.

C’est un événement historique et marquant qui est sur le point de se produire. Depuis 2006, le Stade de France est le premier stade de l’Hexagone à abriter le match final d’une Ligue des Champions. L’annonce officielle de la relocalisation du match final a été faite quelques heures après le début des affrontements armés entre la Russie et l’Ukraine. Elle n’a pas manqué de susciter plusieurs commentaires. Pour l’heure, c’est fait et on se retrouve juste à quelques petits jours de ce prestigieux match.

Dans tous les cas, il faut retenir que les négociations ont été personnellement entreprises et menées par le Chef de l’Etat en personne. On pourrait donc s’attendre à ce qu’il se rendre au Stade pour suivre le match en direct. Ce qui ne sera probablement pas le cas selon l’annonce du média L’Equipe.