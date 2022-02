Faut-il se fier aux avis des clients sur internet ?

Le commerce en ligne prend une ampleur inédite ces dernières années. Avec la multiplicité des boutiques virtuelles, les consommateurs ont pris l’habitude de consulter les commentaires laissés par d’autres (potentiels) utilisateurs. Ces avis sont-ils toujours dignes de confiance ? Le point sur le sujet ici.

Les faussaires sur internet

Dans le secteur de l’e-commerce, les avis des internautes occupent une place de choix. Plusieurs personnes les consultent avant de procéder à des achats. Grâce à ces avis, le prospect est orienté et a plus de facilité à prendre sa décision. Ce qui est souvent difficile face à cette panoplie de produits et services qui lui sont proposés.

Depuis 1990 où l’e-commerce est apparu, les consommateurs accordent une place de plus en plus grandissante aux notes étoilées attribuées par d’autres internautes. Une étude récente sortie en 2020 montre que près de 93 % des consommateurs consultent les notes étoilées et les avis avant de procéder à un achat sur internet. 72 % de ceux-ci ont au moins une fois décidé de ne plus acheter un tel produit après avoir consulté les avis laissés par d’autres utilisateurs. Tout ceci montre le caractère indispensable que ces avis ont aujourd’hui sur internet.

Le problème cependant est que les faux avis sont aussi bien répandus. Ils sont présents sur tous types de produits et services, des moindres aux plus sensibles. C’est ce qui obscurcit et décrédibilise les avis laissés de bonne foi par certains internautes pour faciliter la tâche à d’autres. L’impact de ces faux témoignages dépend du produit et du service concernés. En moyenne, on estime à 20 % le pourcentage de faux avis qui s’infiltrent sur le net, ce qui n’est pas négligeable. Si 20 % des avis des consommateurs seraient douteux, il va sans dire que la note finale attribuée à tel ou tel autre produit serait moins fiable. De plus, ce nombre important de fausses notes placerait une mauvaise marque au-dessus d’une autre qui aurait décidé de jouer la carte de l’honnêteté.

La difficile lutte contre les faux avis sur Internet https://t.co/sUU1ahC6rv — Le Monde (@lemondefr) February 13, 2022

La gestion des avis clients en France

Il existe en France deux principaux sites qui se chargent de la régulation des avis des consommateurs en ligne. Il s’agit de TrustPilot et d’Avis Vérifiés. La différence fondamentale entre ces deux sites réside dans la façon dont les avis sont collectés. Les entreprises souscrivent à un contrat chez Avis Vérifiés et ont ainsi le droit d’y avoir une page, ce qui constitue un gage de la fiabilité de leurs produits et/ou services. La plateforme contacte les clients ayant acheté un produit ou sollicité un service dans ladite entreprise et reçoit leurs retours. Grâce à un logiciel, ces commentaires sont traités. D’autres sont même traités manuellement et les insultes et autres propos mal placés sont retirés. La finalité est d’avoir un avis qui soit vraiment profitable au potentiel consommateur en quête d’informations.

Quant à TrsutPilot, le fonctionnement est moins restrictif. Tous les internautes, possibles acheteurs, ont la possibilité d’y ouvrir une page pour une certaine boutique en ligne et laisser leurs commentaires. Les responsables de ce site mettent en avant le fait que cette méthode permet aux consommateurs de se faire une plus large impression sur le service/le produit vers lequel ils se tournent.