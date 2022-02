Facebook News (by Méta) arrive en France

Après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, Facebook News arrive enfin en France. Il s’agit toujours d’une curation de contenus proposée dans un onglet dédié. La sélection est effectuée par une équipe de journalistes de Media Services, une filiale de l’AFP. Le contenu de ce site web est personnalisé en fonction de votre profil et des intérêts que vous avez manifestés sur votre réseau social.

Les utilisateurs disposant d’un compte Facebook pourront accéder à ce nouveau service en se rendant directement sur le site web dédié ou depuis leur fil d’actualité. Un programme est proposé en fonction d’un choix personnalisé, qui comprend des histoires récentes et doit contenir chacune au moins un article d’un site partenaire. L’utilisateur peut lire sans cliquer. Il a un accès illimité et peut lire tous les journaux publiés pendant sa visite. Il lui suffit de faire défiler la page pour les voir apparaître.

L’utilisateur peut également choisir certains sites parmi les partenaires médias de Media Services tels que Le Monde , L’Express, 20 Minutes ou Paris Match qui apparaissent dans son fil d’actualité. Il n’est donc pas nécessaire pour lui de passer par cet onglet à chaque fois qu’il veut consulter les articles de ces publications.

Facebook lance en France son fil d'infos, Facebook News https://t.co/DNIHZuarTc pic.twitter.com/R3sRyplw7E — La Libre (@lalibrebe) February 14, 2022

A qui s’adresse Facebook News ?

Le nouveau service s’adresse d’abord à tous ceux qui utilisent Facebook, quelle que soit leur profession. Mais il s’adresse surtout aux étudiants et aux jeunes, cible prioritaire du réseau social car ils « ne lisent pas forcément les journaux ».

Cela devient encore plus clair après son succès en Allemagne où Facebook News s’est développé. Avec un million de lecteurs deux ans plus tard, cet outil est devenu populaire pour découvrir l’actualité sur internet, notamment auprès des utilisateurs âgés de 14 à 29 ans. Le nombre de visiteurs quotidiens augmente chaque jour selon les chiffres du Monde révélés par Axel Springer , directeur de Media Service. Axel Springer indique également que 80% des 15-24 ans déclarent visiter Facebook chaque jour.

Pourquoi choisir les médias français ?

Le service d’information est disponible aux États-Unis depuis 2019 et au Royaume-Uni depuis début 2021. La raison du choix de la France doit être liée à sa force sur les réseaux sociaux. Plus de 25% des internautes français se connectent à Facebook au moins une fois par jour contre 15% pour l’Allemagne et le Royaume-Uni et 13% aux États-Unis, selon les données de lectorat de Médiamétrie publiées par Le Monde.

La puissance des médias français :

Les médias français sont présents parmi les marques mondiales les plus influentes : avec 4 titres parmi les 20 journaux les plus lus sur Facebook (Le Parisien, Le Figaro, 20 Minutes et L’Express), 7 sur 10 sont français ! Seuls deux journaux britanniques – The Sun et Le Daily Mail – et un journal allemand, Bild, figurent sur la liste.

Pourquoi choisir l’AFP ?

Pour ce projet, Facebook a choisi un service média : Media Service, filiale de l’AFP depuis 2012.

En effet, elle offre déjà un vaste réseau de journalistes professionnels et de rédactions qui permet la connexion entre plus de 1 500 sites et marques dans le monde. Media Service est présent en Amérique du Nord (New York), en Asie (Sydney) ainsi qu’en Europe à travers ses neuf laboratoires dans des pays européens comme l’Allemagne ou l’Italie. Outre sa présence sur les cinq continents, elle couvre chaque année 9 des 10 grands événements internationaux avec 20 photojournalistes.

Facebook News va-t-il concurrencer Google News ?

A l’heure où Google News est dans le collimateur de la presse française, il serait dangereux d’ignorer l’arrivée de Facebook. Il est vrai que leurs produits présentent des similitudes. Tous deux affichent une sélection d’articles récents provenant de plusieurs médias partenaires en fonction de choix personnalisés.

La différence vient des cibles d’audience : alors que Google vise tous les publics et reste fidèle à sa philosophie d’agrégateur, Facebook se concentre sur les jeunes de 14 à 30 ans qui ne lisent pas forcément les journaux ou ne consultent pas régulièrement les sites d’information.

Ceci explique pourquoi ce service a été créé avec des partenaires médias afin de cibler les jeunes internautes notamment en France.