Explications de Kylian Mbappé sur son choix de rester à Paris

Depuis l’annonce de sa décision de prolonger au PSG pour les trois prochaines saisons, des questions se sont soulevées de toutes parts. Ce lundi, le jeune attaquant de 23 ans s’est exprimé sur le sujet et bien d’autres. Voici l’essentiel de ce qu’il faut retenir.

Un amour fort pour la patrie

La chaîne TF1 a donné l’opportunité à la jeune vedette du football français de dire quelques mots sur son choix de rester au PSG. Depuis le samedi, cette annonce a suscité beaucoup d’interrogations et de critiques. Contrairement à ce qui se dit, Mbappé aurait beaucoup plus été motivé par son amour pour sa patrie.

Il faut surtout voir ce qui s’est passé comme un « changement de projet ». Il y a juste une année, il envisageait de signer avec un autre club. Le contexte aurait changé. Chemin faisant, ses ambitions sportives auraient évolué et il aurait acquis un plus grand attachement pour la France, pays où il souhaiterait « vieillir ».

La question de son avenir sportif a intéressé plusieurs personnalités politiques dont Nicolas Sarkozy et l’actuel chef d’Etat Emmanuel Macron. Ces deux éminentes figures marquantes de la France lui auraient vivement recommandé de ne pas quitter le club, d’y rester pour continuer à y faire des exploits. D’ailleurs, M. Nasser al-Khelaifi a annoncé un peu plus tôt un nouveau jour pour le club de la capitale et pour tous ses fans du monde entier. Il s’est d’ailleurs vanté de conserver « le meilleur joueur au monde ».

Les ambitions de Kylian

Dans ses propos, Kylian s’est revêtu du manteau de l’humilité. Certes, il ne cache pas que son ambition est d’acquérir le titre de meilleur joueur du monde. Cela lui permet de se surpasser, de toujours donner le meilleur de lui-même et de repousser à chaque fois les barrières. Cependant, il ne considère pas le titre comme acquis ; il dit travailler pour y arriver. Il a aussi fait comprendre que son ambition n’est pas d’avoir un certain pouvoir sur son autre coéquipier. Même en n’étant pas capitaine, il continuerait de mouiller le maillot pour son club.

Certains ont même comparé Kylian Mbappé à un chef d’État. En réponse à cela, il affirme ne pas en faire trop, de mener une vie la plus simple possible. Il faut cependant rappeler qu’il arrivait en tête de liste d’un classement paru en 2020 sur les joueurs qui coûtent le plus au monde. L’année précédente il était à la place des sportifs les mieux rémunérés au monde. Son salaire annuel était autour de 17,5 millions d’euros au PSG

Une autre raison évoquée par Kylian Mbappé lors de cet échange est son ambition de prendre part aux JO de Paris 2024. C’est plus qu’une simple volonté mais plutôt un rêve d’enfant qu’il ne voudrait pas perdre l’occasion de concrétiser.

Quant aux supporters du Réal Madrid, le jeune attaquant espère vivement qu’ils seront compréhensifs par rapport à la décision de prolonger au Paris Saint-Germain. Les Espagnols ont très mal pris. Le Réal aurait même retiré l’offre préalablement faite à Kylian. Pour les autorités du Réal, sa décision témoignerait juste un manque de respect à leur égard.