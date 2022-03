Eruption solaire en cours : faut-il s’en méfier ?

Ces derniers jours, le soleil a émis de l’énergie sous la forme d’ondes électromagnétiques dans les environs de la Terre. C’est un phénomène qui n’est pas pour autant rare mais la question est de savoir si la précédente éruption solaire avait une intensité suffisante pour créer des dommages importants. Voici l’analyse qu’en font les chercheurs.

Faut-il craindre l’éruption solaire qui touche la Terre ?

La Terre connaît depuis quelques jours un phénomène un peu particulier : l’éruption solaire. En termes plus simples, il faut comprendre que le soleil émet des ondes électromagnétiques qui évoluent à une vitesse de 400 à 800 km/h dans l’environnement terrestre. Selon les prévisions des scientifiques, le phénomène devrait prendre fin dans la soirée du mardi 15 mars et aurait déclenché depuis le 10 mars.

Le soleil a un rayon (696340 km) plus de 100 fois supérieur à celui de la terre (6371 km) et à sa surface règnent des températures très élevées (5000°C). En considérant ces différents aspects, il semble logique de s’inquiéter d’un phénomène d’éruption solaire.

La vie sur terre est bien protégée par un champ magnétique très efficace grâce auquel une bonne partie des ondes émises par le soleil est dissipée. Cette organisation naturelle fait que plusieurs particules dangereuses sont déviées.

La société astronomique de France rassure que cette éruption n’est pas pour autant à craindre. Ses conséquences négatives sur la vie des êtres vivants sur la Terre seraient bien limitées. Ceci est en réalité un avantage de la terre par rapport à d’autres planètes. En effet, si une éruption solaire touchant Mars se produit et qu’un explorateur se retrouve sur cette planète pendant ce temps, il ne pourra pas échapper aux ondes électromagnétiques énergiques.

Espace : Un éruption solaire, baptisée X1 devrait atteindre la Terre d'ici 48h et pourrait provoquer des perturbations des système de navigation (GPS, Galileo, Beidou, Glonass)

X1 est catégorisée comme événement de longue durée.pic.twitter.com/0DXRHLXMTA — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) October 28, 2021

Conséquences d’une éruption solaire

Une éruption solaire peut aussi causer des dommages à certains appareils dont les avions. Lors d’un tel phénomène, le pilote est obligé de modifier sa trajectoire pour ne pas exposer les passagers à des radiations provenant du soleil.

Cela peut aussi avoir des répercussions sur les satellites de la Terre. Les ondes électromagnétiques émises par le soleil contribuent dans un premier temps à augmenter la température de l’atmosphère qui subit alors un effet de dilatation. Ce changement brusque peut dévier les satellites de leurs orbites initiales, voire les faire disparaître des radars. Leur sort est alors de brûler et de se détruire dans l’atmosphère. C’est de cette manière que SpaceX a perdu environ 40 satellites.

Toutefois, des mesures d’urgence peuvent être prises. La trajectoire du satellite est plus que jamais suivie avec minutie. Dans certains cas, les pilotes sont obligés de l’éteindre complètement. Cependant, la bonne nouvelle est que l’homme conçoit de plus en plus d’engins spatiaux susceptibles de résister un tant soit peu à ces phénomènes particuliers. La technique de blindage électronique est beaucoup plus employée dans cette logique.

Un phénomène d’éruption solaire peut aussi perturber les réseaux électriques et les télécommunications. Le Québec a connu une situation pareille en 1989 où une bonne partie de sa population n’avait pas eu accès à l’électricité pendant au moins dix heures. Tout récemment en Suède, soit en 2015, les réseaux de télécommunications ont été perturbés par une éruption solaire. Enfin, une éruption solaire peut engendrer aussi l’apparition des aurores boréales. Aux pôles, le phénomène est bien perceptible.

Les exemples ne manquent donc pas. Mais M. Milan Maksimovic, responsable au CNRS estime que la précédente éruption solaire ne pouvait avoir des conséquences d’une telle envergure à cause de sa « si petite ampleur ».