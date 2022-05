Entre le PSG et le Réal, Mbappé est toujours tiraillé

Même si les rumeurs circulent toujours, laissant croire que Kylian ait pris une décision quant à la saison prochaine, la réalité est toute autre. Les deux clubs qui le sollicitent multiplient les négociations et font toujours de leur mieux sans la moindre certitude pour le moment.

Le PSG n’a pas encore remporté la bataille

Une information a circulé le jeudi passé selon laquelle l’attaquant parisien Mbappé allait prolonger son contrat au sein du club de la capitale. Selon la publication, l’offre colossale des décideurs du PSG aurait été acceptée par le clan Mbappé. En échange, le joueur devrait rester deux ans supplémentaires au sein de son club actuel. Même si le quotidien signale que le dossier reste ouvert, il révèle que les responsables du PSG seraient plutôt sûrs d’une prolongation en vue pour le joueur.

La famille et les proches du joueur convoité par le Réal Madrid et désiré au PSG ont vite fait de publier un démenti de cette nouvelle. Sur Twitter, la mère annonce qu’aucun consensus n’est trouvé pour le moment, ni avec le PSG ni avec aucun autre club. Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, la star du PSG termine son contrat avec le club à la fin du mois prochain. A cette date, il reste libre de prendre sa décision par rapport à son avenir footballistique.

Toutefois, puisqu’il n’y a pas de fumée sans feu, il est vrai que le club a multiplié ces derniers jours, ses efforts pour aboutir à une prolongation du contrat de Kylian Mbappé. Aucune réponse officielle n’est encore donnée.

Dans les faits, il est fort probable que Kylian ne prenne aucune décision jusqu’à la fin effective de son contrat. Il aurait ainsi adopté une position de prudence quand l’on sait que le PSG n’a pas encore joué tous ses matches de cette saison.

Haaland, Ronaldo, Lewandowski et bien sûr Mbappé… un mercato en folie pour les buteurs

Les doigts restent croisés pour le Réal

Déjà en fin de saison dernière, le champion du monde 2018 demandait un transfert vers le Réal Madrid. Sa demande n’ayant pas abouti, il s’est contenté de ce qui lui était accordé et a offert une saison mémorable avec le PSG. Sur 43 rencontres, il a à ses actifs 35 buts.

De son côté, le Réal semble aussi certain de récupérer la jeune légende pour la saison prochaine. Le club a d’ailleurs laissé filer un de ses bons joueurs, en la personne d’Erling Haaland, la priorité étant Mbappé. On pourrait bien rêver d’un Réal avec ces deux attaquants hors-pair mais ce ne sera plus possible. Il s’agit là de deux dossiers de très grande envergure. Les décideurs du club ont décidé de se concentrer plutôt sur l’arrivée de Kylian, laissant Haaland partir à Man City.

Il faut bien croire que le club a pris une décision à grand risque d’autant plus que jusqu’à ce jour, rien n’est plus aussi certain quant à la signature d’un contrat avec l’international français. Le Réal pourrait donc bien perdre les deux si le PSG se montrait plus convaincant avec le clan Mbappé.

Quant à la question des droits d’image, il semble que le Réal ait évolué dans ses négociations avec la famille Mbappé. Seuls les prochains jours pourraient davantage mettre la lumière sur l’avenir un peu obscur de cet attaquant qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années.