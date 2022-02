Les candidats aux présidentielles mènent souvent de rudes batailles dans les coulisses avant la période des campagnes électorales. Pour cette année, nos potentiels candidats sont toujours à la recherche des 500 signatures exigées. Voici ce qu’il faut retenir de cela.

Le parrainage en France

La loi sur le parrainage aux élections présidentielles en France ne date pas d’aujourd’hui. C’est en 1976 qu’elle a été modifiée pour se présenter comme on la connaît aujourd’hui. En effet, le nombre de parrainage exigé était de 100 jusqu’aux élections présidentielles de 1974 où il y a eu un relatif grand nombre de candidatures. Le nombre a donc été augmenté. L‘objectif est de réduire les candidatures aux élections présidentielles et de rendre la course plus excitante. Cette fameuse loi est toujours d’actualité aujourd’hui et les candidats à la magistrature suprême devront s’y conformer.

Bien que le délai au prochain scrutin se raccourcisse davantage, certains candidats affirment toujours ne pas avoir encore atteint le nombre de signatures requis.

Où obtenir les signatures ?

Le premier défi à relever pour les prétendants de l’Elysée est de réussir à rallier à eux un certain nombre d’élus. Ils peuvent se tourner vers les maires, les députés, les sénateurs, les conseillers des départements et des régions, mais aussi les élus Français siégeant au parlement européen. Il est aussi possible d’aller vers d’autres personnalités comme les conseillers de Paris, etc. Il est estimé que les candidats aux élections présidentielles de cette année ont une population de 42433 élus auprès desquels ils peuvent obtenir leurs signatures. La mission semble peut-être périlleuse mais certainement pas impossible.

Un parrainage aux règles claires

Si les possibilités semblent ne pas manquer pour l’obtention des 500 signatures, il faut souligner que les candidats sont contraints de se conformer au principe de la représentativité nationale. Autrement dit, ils ne peuvent pas cibler certaines régions spécifiques où obtenir leurs signatures. La loi de 1962 impose que les parrains viennent de 30 départements distincts au minimum. Dans une collectivité, il n’est pas possible d’obtenir plus de 50 recommandations. Ce sont ces conditions qui rendent la tâche un peu plus difficiles pour les aspirants à la position de Chef d’Etat Français.

500 parrainages d’élus d’au moins 30 départements différents sont nécessaires pour accéder à l’élection présidentielle. En Haute-Garonne, aucune signature n’a encore été accordée.



✒️Eleonore Esterhttps://t.co/kwufVv4cNT — Le24heures (@le24heures) February 1, 2022

Par ailleurs, les candidats disposent de quatre semaines pour obtenir les différentes signatures. En pratique, la période dédiée à la collecte des signatures va du 27 janvier au 04 mars prochains à 18h. La course aux signatures commence souvent bien avant cette période puisque les candidats préfèrent s’y mettre tôt pour être sûrs d’atteindre le quota. La période légale leur sert juste à aller collecter les paraphes. Plusieurs candidats ont déjà une idée de leurs potentiels parrains et certains s’activent davantage pour convaincre plus d’élus.

Il faut dire que dans tout ceci, ce sont les « petits candidats » qui ont plus de difficultés et pour qui la course paraît déséquilibrée.

Après la collecte des parrainages, les candidats doivent soumettre leurs listes au gouvernement qui doit procéder à leurs validations. La liste officielle des participants aux élections présidentielles est attendue pour le 11 mars 2022, soit quatre vendredis avant le scrutin proprement dit.