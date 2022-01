Des millions de personnes dans le monde entier participent à Dry January, ou le défi du mois sans alcool. L’objectif est simple : s’abstenir de boire de l’alcool pendant tout le mois.

Cette mode anglosaxonne est désormais bien établie en France, patrie du vin et des grands crus. Difficile de s’imaginer un dry january en France ne serait-ce que 20 ans en arrière ! Les choses changent…

Mais est-ce vraiment une bonne idée ? En un mois d’abstinence, obtient-on des résultats probants sur la santé ?

Voici quelques conseils pour vous aider à passer le cap de votre premier mois sans alcool !

Qu’est-ce que le dry january, et pourquoi les gens y participent-ils ?

Janvier sec est un événement annuel qui se déroule pendant le mois de janvier. L’objectif de cet événement est d’encourager les gens à participer à un défi de 30 jours de non-consommation d’alcool. Les personnes qui y participent doivent s’abstenir de boire pendant tout le mois

Les raisons pour lesquelles les participants choisissent le mois de janvier sec varient, mais certaines d’entre elles sont courantes :

Une consommation excessive lors des fêtes de fin d’année

Avoir l’impression de boire trop en moyenne pendant l’année

Avoir des jours sans alcool (jours où l’on ne boit pas d’alcool) ou des vacances pendant lesquels on aimerait réévaluer sa relation avec l’alcool

Essayer quelque chose de nouveau et de différent une fois par an

Les gens choisissent aussi souvent le mois de janvier sec parce qu’il est devenu populaire parmi les célébrités et autres personnalités publiques. Via les réseaux sociaux, nombreux sont les people à partager leur expérience du dry January.

Quels sont les avantages de la participation au dry january ?

Des études montrent que les personnes qui boivent excessivement sont sujettes à des problèmes de santé tels que les maladies du foie, les maladies cardiaques et le diabète de type 2 ainsi que des troubles du sommeil.

L’alcool endommage le corps au fil du temps et peut entraîner des maladies graves telles que l’hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, la cirrhose du foie, les calculs biliaires, le cancer et la dépression.

En d’autres termes, ce mois de détox permet une remise en santé après les fêtes de fin d’années, souvent synonymes d’excès de bonne chair. Le dry january est donc un bon moyen de se faire du bien au corps, pour commencer l’année du bon pied.

Quels sont les conseils pour un dry january tout en douceur ?

La première chose à retenir est que, si vous participez à Janvier sec, cela signifie que vous vous abstenez de consommer de l’alcool pendant tout le mois. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à sortir avec vos amis ou à tout autre projet impliquant des boissons

Voici quelques conseils pour vous amuser et profiter de votre expérience de janvier sec :

Prévoyez des activités avec des amis qui ne boivent pas (voyages, cours de cuisine, soirées jeux…).

Invitez vos amis à une soirée de jeux de société au lieu de les inviter à une fête.

Décidez de ne pas vous rendre dans des endroits où la tentation est trop forte (bars, pubs…).

Profitez de cette période pour vous renseigner sur le vin. Instruisez-vous en apprenant plus, vous n’en apprécierez que davantage chaque gorgée après ça.

En gros, on sort, on s’amuse, mais on évite simplement la tentation. On change un peu de rythme pendant quelques semaines, on vit les soirées différemment, mais on s’amuse !

Des recettes de cocktails sans alcool :

Virgin Bloody Mary

2 volumes de jus de tomate

1 part de jus de citron (pour remplacer la vodka).

Un mélange d’herbes et d’épices au goût : thym, origan, sel, poivre…

Virgin mojito

Une poignée de feuilles de menthe fraîche par verre

100 ml de glace pilée par tasse

Une poignée de fraises ou de myrtilles par verre

60 ml de jus d’ananas par verre

30 ml de jus de citron vert par verre

A la façon de ces 2 cocktails, à vous de créer vos propres recettes sans alcool.

Faites le point après 1 mois sans alcool

Janvier sec est une excellente occasion de réfléchir à votre relation avec l’alcool et de déterminer si vous buvez trop. Si l’abstinence d’alcool pendant tout le mois a des effets bénéfiques sur la santé, il est important de se rappeler que vous n’êtes pas obligé de renoncer aux sorties entre amis ou à toute autre activité sociale. Il existe de nombreuses façons de s’amuser sans succomber à la tentation.