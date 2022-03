Férue de culture et médias, je veille tous les jours à ce qu’il se passe sur nos petits et grands écrans pour vous livrer les derniers potins, les dernières sorties à ne pas rater et bien plus encore… J’adore bingewatcher des séries et regarder des émissions à la télé. Mais j’aime aussi la littérature et la peinture. En prenant la tête de l’équipe de rédaction de Le Jour Guinée, mon but était de partager avec vous mes passions et d’essayer d’apporter un regard différent sur l’info du quotidien. C’est pourquoi je m’efforce de toujours donner le meilleur dans la rédaction de mes articles et d’avoir une ligne éditoriale aussi variée qu’intéressante.