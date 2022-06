Disparition d’Internet Explorer : Un cauchemar pour plusieurs entreprises

Bon nombre d’utilisateurs d’Internet Explorer sont dans l’impasse depuis le 15 juin passé. Pour cause, le navigateur a été suspendu par Microsoft. Une alternative a été proposée par l’entreprise pour aider les professionnels à transiter facilement vers Edge ou autres logiciels plus récents. Voici quelques implications de cette réforme.

Les entreprises japonaises fortement touchées

La nouvelle est tombée en début de semaine. Les prochaines versions de Windows ne seront pas compatibles avec le navigateur Internet Explorer. Cet arrêt brusque n’est pas sans conséquences puisque bon nombre d’entreprises ne l’ont pas anticipé. Elles n’ont donc pas pris les dispositions utiles pour virer à temps vers un autre navigateur. La situation est encore plus alarmante au Japon où près de la moitié des travailleurs sont accrochés à Internet Explorer.

Plusieurs entreprises japonaises, de même que quelques institutions du gouvernement, sont joignables sur le web uniquement via le navigateur internet Explorer. C’est à la dernière minute que plusieurs d’entre elles ont commencé par chercher une porte de sortie. Les conséquences peuvent être vraiment grandes pour le secteur économique japonais si vraiment rien n’est fait dans les tous prochains jours.

En réalité, la nouvelle ne devait pas surprendre ces différentes entreprises car elles étaient bien au courant du projet de Microsoft. Elles auraient dû prendre leurs dispositions mais plusieurs d’entre elles ont préféré attendre quelques mois encore. En 27 ans d’existence, le navigateur a acquis la confiance de pas mal d’entreprises dans le monde, au point où certaines ne voudraient même pas s’en séparer. D’ailleurs, il n’était plus possible depuis 2015 de mettre à jour Internet Explorer.

Suivi des présences en entreprise, gestion des dépenses, etc. Plusieurs utilisations sont encore faites de ce vieux navigateur. Sur le plan institutionnel, les candidatures des retraités japonais sont essentiellement gérées par Internet Explorer.

Un ingénieur sud-coréen érige une tombe en hommage à Internet Explorer

➡️ https://t.co/yx8F1wohsk pic.twitter.com/k1f5vyI4OG — Le Parisien (@le_Parisien) June 17, 2022

Edge, l’alternative proposée

Pour aider ces utilisateurs qui n’ont pas pu anticiper la suspension d’internet explorer, Microsoft a proposé un mode Internet Explorer sur son Microsoft Edge. Cela devrait permettre à toutes ces entreprises qui trainent encore le pas de poursuivre leurs activités, tout au moins pour un temps, et de mieux préparer leur transition vers d’autres navigateurs plus jeunes. L’entreprise a d’ailleurs annoncé que cette option ne serait plus disponible au-delà de 2029.

Dans les faits, Internet Explorer est relativement peu utilisé dans le monde entier (0,64 % des utilisateurs du web), bien loin derrière Chrome Google (64,95 % des utilisateurs du web) et Safari Apple (19,01 % des utilisateurs du web).

Il n’est plus possible d’ouvrir Youtube ou encore Instagram sur Internet Explorer, ce qui accélère vraiment la mort de ce navigateur de Microsoft. A la longue, l’alternative vers Edge sera aussi supprimée en sorte que le logiciel soit définitivement conjugué au passé.

De son côté, Microsoft avait déjà anticipé et préparé cette disparition d’Internet Explorer en initiant depuis 2015 et en promouvant de plus en plus son nouveau service Microsoft Edge. Cette nouvelle option a l’air plus avantageuse, d’abord en ce qui concerne la vitesse de navigation, la sécurité des données de l’utilisateur, mais aussi parce qu’il est encore plus moderne. En dépit de cet aspect moderne, Edge permet aussi d’accéder à des sites relativement anciens. Cependant, pour l’heure, ce navigateur ne représente pas plus de 4 % des utilisations du web.