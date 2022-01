La plupart des propriétés appartenant à Disney sont sur Disney+ pour y rester, mais de temps en temps, il y a une exception, et ces sorties prennent toujours les abonnés par surprise.

Le 1er janvier, à l’aube de la nouvelle année, une série populaire de Star Wars pour enfants a été retirée de Disney+ sans avertissement, laissant certains fans se demander ce qui s’est passé.

Adieu Lego Star Wars

LEGO Star Wars : The Freemaker Adventures a été diffusée pendant deux saisons sur Disney XD, à partir de 2016, et racontait l’histoire d’une famille de charognards qui découvre qu’un des leurs est sensible à la Force. La série est sortie à peu près en même temps que Star Wars Rebels et a été plébiscitée par le jeune public. Les deux saisons avaient été diffusées en continu sur Disney+, ainsi que la plupart des autres titres télévisés de Star Wars, mais elles ne sont plus disponibles.

Ce qui est vraiment étrange dans la disparition de The Freemaker Adventures, c’est qu’une partie de cette propriété LEGO est toujours sur Disney+. Les deux saisons de la série Freemaker ont été supprimées, mais la première et unique saison de The Freemaker Adventures Shorts est toujours disponible en streaming. Vous pouvez donc regarder cinq courts métrages qui se déroulent dans la chronologie de Freemaker, mais vous ne pouvez pas diffuser la série elle-même, du moins pas pour le moment.

LEGO Star Wars bientôt de retour sur Disney + ?

Il se peut qu’un accord de streaming conclu par Disney XD dans le passé oblige The Freemaker Adventures à être diffusé sur un autre service pendant un certain temps, comme cela a été le cas pour d’autres titres ces dernières années. Cela dit, la série a été initialement diffusée sur Disney XD, de sorte que ses droits de diffusion à long terme appartiennent probablement à Disney+. The Freemaker Adventures devrait revenir sur le service de streaming de Disney à un moment donné dans le futur, mais on ne sait pas encore quand cela se fera.

Les nouveautés Disney + 2022 vont ravir les fans !

En attendant, il y a une tonne de nouveautés Star Wars sur Disney+. The Book of Boba Fett a été lancé sur le service la semaine dernière et de nouveaux épisodes seront diffusés tous les mercredis. L’année 2022 verra également la sortie des séries Star Wars Obi-Wan et Andor. Il y a également de fortes chances que nous voyions la troisième saison de The Mandalorian avant la fin de l’année.

Bref, les sorties Disney+ de l’année ont de quoi laisser les fans de Star Wars en haleine avec un programme plus que bien rempli !