Dernière vente officielle de billets pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 !

France 2023 a annoncé le lancement de la plateforme de revente officielle des billets pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France. Les acheteurs et revendeurs ont la possibilité d’accéder à cette plateforme en ligne ce mardi 24 janvier 2023 à 18h (heure française) sur tickets.rugbyworldcup.com.

Une plateforme régulée pour lutter contre le marché noir

France 2023 a décidé de mettre en place une plateforme de revente officielle pour lutter contre le marché noir et permettre aux fans de profiter de l’expérience et d’assister aux matchs de la Coupe du monde de Rugby 2023 avec un billet légal. Les revendeurs auront la possibilité de proposer leurs billets à un prix unitaire selon le match et la catégorie et les acheteurs pourront acheter un maximum de 6 billets par acheteur.

Frais et conditions de vente

Les revendeurs perçoivent le montant du billet dont la revente est fixée au prix unitaire (de 10 à 950€). Un frais de 10 % du montant total de la commande sera appliqué pour couvrir les frais de gestion de la plateforme et sécuriser la transaction du billet du revendeur à l’acheteur. Les frais sont à la charge des acheteurs. Les billets ne sont pas remboursés en cas de matchs annulés ou reportés sauf en cas de force majeure. Les billets achetés sur la plateforme de revente officielle sont nominatifs et ne pourront être transférés ou revendus à un tiers sans l’autorisation de France 2023.

#Rugby #XVOvalie Dernière chance pour vos billets de la Coupe du monde de Rugby en France https://t.co/xdvyuivgrY #coupedumondederugby — XV Ovalie (@XVOvalie) January 24, 2023

Soutenez une cause caritative

Les fans auront la possibilité de faire un don à Rugby au Cœur (Official Charity de la Coupe du Monde de Rugby 2023) pour soutenir des projets porteurs de sens autour du rugby, tournés vers l’éducation, l’égalité des chances et le handicap-santé.

Neuf stades pour neuf matchs à travers la France

Les matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 auront lieu dans neuf stades à travers la France, de septembre à octobre 2023, avec la finale au Stade de France le 28 octobre 2023. Les acheteurs devront vérifier la validité des billets avant d’entrer dans les stades et toute utilisation frauduleuse entraînera l’annulation immédiate du billet et l’interdiction d’accès au stade sans remboursement.

Ne manquez pas cette opportunité et achetez dès maintenant vos billets sur la plateforme de revente officielle de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France !