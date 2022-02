La technologie de la fibre optique commence à s’imposer de plus en plus. En France, les opérateurs s’évertuent à la substituer définitivement à l’ADSL et à ses fils en cuivre. Découvrez l’état du projet à ce jour.

Fibre optique exclusive en 2030

La fibre optique s’impose de plus en plus aujourd’hui dans le domaine des communications. Elle vient prendre progressivement la place du cuivre utilisé depuis plus d’un siècle. En effet, depuis 1950, les câbles en cuivre ont facilité les communications via les téléphones. Plusieurs kilomètres de cuivre ont été déployés dans le pays pour cela. A l’heure actuelle, la technologie a évolué et de plus en plus de communes se débarrassent complètement du cuivre pour utiliser exclusivement la fibre optique. L’objectif pour les opérateurs télécoms est d’adopter uniquement la fibre optique à l’horizon 2030. Cela sous-entend qu’ils ont juste huit ans pour retirer les millions de kilomètres de câbles en cuivre déployés précédemment dans le pays. Le défi semble énorme quand on se rend compte que 21 millions de foyers seraient encore en train d’utiliser les fils en cuivre en France.

Définition de la fibre optique

Il faut comprendre par « fibre optique » une technologie novatrice permettant de vous connecter sur internet. Plusieurs avantages y sont en réalité reliés.

D’abord, vous apprécierez la stabilité et la fluidité de la connexion, ce qui vous permet de réaliser vos différentes tâches sans grandes contraintes. De plus, vous avez trois niveaux de flux à choisir selon votre besoin : HD, UHD et 3D.

Par ailleurs, la fibre optique n’est pas perturbée par les ondes électromagnétiques. C’est d’ailleurs ce qui garantit la stabilité de la connexion et minimise ou annule les risques de coupures répétées. La vitesse de connexion est constante quel que soit le lieu où vous vous trouvez par rapport au point de raccordement. Ceci la rend plus pratique et moins contraignante que les fils de cuivre. Notez aussi que vous n’aurez pas à craindre une baisse de signal lorsque vos voisins se connectent en même temps que vous avec différents appareils. Les bénéfices de cette technologie sont variés.

Principe de fonctionnement de la fibre optique

Le système ADSL très connu jusqu’ici emploie des câbles en cuivre. En revanche, la fibre optique s’appuie sur des matériaux d’épaisseurs comparables à un cheveu et souvent en verre ou encore en plastique. Le transfert des données est ainsi facilité. La vitesse de connexion qui en découle est de très haut débit et le système est fluide et sans perturbations.

Le plus grand et significatif avantage de la fibre optique par rapport à l’ADSL est la vitesse de connexion. Celle-ci, estimée entre 1 et 15 Mbit /s pour l’ADSL dépasse les 300 Mbit /s pour la fibre optique. Avec la symétrie du débit sur la fibre optique, vous pouvez profiter de débits allant jusqu’à 1 Gbit/s lors de vos téléchargements contre 300 Mbit/s pour l’ADSL. Vous accédez donc plus facilement et plus rapidement à l’information avec la fibre optique. Vous pouvez faire votre demande auprès des FAI (fournisseurs d’accès internet) qui sont les leaders du marché. Il s’agit par exemple d’Orange, Bouygues Telecom ou encore de Free.