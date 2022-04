Dénouement du duel Macron/Le Pen : Macron vainqueur

Emmanuel Macron est élu pour un deuxième mandat consécutif après Jacques Chirac et François Mitterrand. Si l’on sait que la constitution française ne lui donnera pas la possibilité de se présenter en 2027, cet article vous propose plutôt un résumé des grandes phases ayant conduit à cette victoire historique.

Une nouvelle chance pour Emmanuel Macron

L’Elysée reste sous le contrôle d’Emmanuel Macron. C’est du moins ce qui ressort des résultats de l’élection présidentielle d’Avril 2022. Il a pu tirer son épingle du jeu face à une adversaire aussi déterminée que Marine Le Pen. Selon l’annonce du ministre de l’intérieur ce dimanche, Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,54 % des suffrages contre 66,10 % en 2017 lors de sa première élection. Ceci porte à conclure qu’il aurait perdu au moins 7 % de ses fans.

Il faut noter que cette perte de suffrages pourrait s’expliquer par la complexité des événements qui ont marqué la fin du mandat de Macron. Des multiples confinements pour faire face au Covid-19 au précédent conflit russo-ukrainien, les gilets jaunes ont trouvé assez de raisons de colère.

L’évolution des résultats du second tour de l’élection présidentielle entre 2017 et 2022 en une image ⤵️pic.twitter.com/v3IAqblkvT — Élections 2022 🗳 (@2022Elections) April 25, 2022

Des stratégies différentes pour les deux tours

L’annonce officielle de sa candidature aux élections présidentielles est arrivée un peu tardivement, soit en début-mars. Sa campagne électorale pour le premier tour du scrutin a aussi été l’une des plus discrètes. Les principaux points qui ont marqué son discours électoral sont entre autres :

La prolongation de l’âge de départ en retraite

La revalorisation de la « prime Macron »

La suppression de la redevance audiovisuelle

Toutefois, il est venu en tête du premier tour des élections (27,85 %) devant Le Pen (23,15 %) et Mélenchon (31,05 %).

Il est passé à une vitesse supérieure pour le compte du second tour des élections. Cette fois-ci, il s’est beaucoup plus déplacé et a offert beaucoup plus d’occasions d’échanges avec les médias. D’ailleurs, il n’a pas dérogé à la traditionnelle règle de débat contradictoire entre les candidats du second tour. Il a affronté Marine Le Pen de l’extrême droite et a su mieux défendre ses ambitions pour le peuple français. Une étude menée par les journalistes de bfmtv montre que les téléspectateurs (59 %) l’ont trouvé plus convaincant que sa rivale.

Un premier ministre chargé de l’écologie

Emmanuel Macron a aussi annoncé l’intérêt qui accorderait aux questions écologiques lors d’un deuxième quinquennat. Il entend vite faire évoluer les choses dans ce sens en vue d’un meilleur bilan sur les Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030. Un premier ministre s’occupant directement de la planification écologique devrait catalyser les choses selon le président réélu à la tête de l’Elysée.

La course n’est cependant pas complètement à termes pour Emmanuel Macron puisqu’il devra maintenant se focaliser sur les prochaines législatives. Un succès après le 19 juin devrait lui permettre de profiter d’un meilleur environnement politique pour mener à bien ses projets pour ce nouveau tournant.

Pour le moment, Jean Castex va continuer en tant que Premier Ministre, le temps que le Chef de l’Etat ne publie le visage de son nouveau gouvernement.