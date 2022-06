Démocratisation des véhicules électriques : les USA changent de vitesse

Le gouvernement des USA a annoncé une nouvelle stratégie pour accélérer la transition vers les véhicules électriques dans le pays. Augmenter le nombre de stations de recharge, offrir davantage de ports de recharge, favoriser la recharge simultanée, etc. Voici les avantages de cette réforme.

Une nouvelle norme pour la promotion des voitures électriques

Les voitures électriques sont perçues comme les solutions ultimes pour faire face aux conséquences climatiques liées à l’utilisation des véhicules à moteurs thermiques. Tous les pays œuvrent pour la suppression des véhicules émetteurs de gaz à effet de serre. Aux Etats-Unis, un tout nouveau programme a été annoncé pour permettre aux uns et aux autres de recharger plus facilement leurs véhicules. Dénommée « National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program », cette nouvelle réforme permettra d’une part d’accroître le nombre de stations de recharge et d’autre part, de garantir à ce que ces dernières puissent recharger une large palette de véhicules. Annoncée en fin de semaine dernière, cette réforme est indispensable pour réussir la démocratisation du véhicule électrique en Amérique où seulement 3 % des conducteurs utilisent des véhicules électriques alors que plusieurs pays européens ont déjà franchi le seuil des 10 %.

Avec le programme NEVI, le gouvernement BIDEN veut rassurer les utilisateurs qu’ils auront des stations de recharge n’importe où ils seraient dans le pays. L’autre avantage est qu’il conduira à un gain de temps considérable lors du passage dans une station de recharge.

Désormais, il sera possible de recharger au même moment 4 véhicules, peut-être de marques différentes et ce, le plus rapidement possible. Une autre partie de la réforme impose aux stations d’être fonctionnelles toute la journée, dans la mesure du possible. Le système de paiement a aussi été revu pour réduire les tracas aux conducteurs.

Passer de 3 % à 50 % à l’horizon 2030

Les Etats-Unis veulent atteindre plus rapidement la démocratisation des voitures électriques. En 2030, le gouvernement souhaite que la moitié des véhicules neufs achetés soient électriques, ce qui ne fera que du bien à notre planète qui souffre déjà d’assez de maux dont le réchauffement climatique. Ce dernier est dû en partie à l’émission de gaz à effet de serre après la combustion dans les véhicules thermiques.

Avec la nouvelle réforme, on pourra ainsi s’attendre à l’ouverture de 500000 centres de recharge à l’horizon 2030. Ceci est important pour mettre les Américains en confiance afin qu’ils soient motivés à aller acheter des véhicules électriques. Le gouvernement octroie d’ailleurs des financements conséquents pour accompagner la construction de tous ces centres de recharge.

Notez qu’en plus de la plus large gamme de ports de recharge qui sera disponible dans les stations de recharge, le gouvernement demande à ce qu’il y ait des ports universels.

Sur ce plan, les USA semblent vouloir aller plus vite que l’Europe qui à l’horizon 2030 autoriserait toujours autant de voitures thermiques, sauf que les constructeurs devront diminuer de 55 % les émissions de gaz à effet de serre de leurs véhicules. Pour quitter le taux de 3 % d’achat de véhicules électriques à 50 % d’ici 8 ans dans un pays si vaste, il est clair que de telles réformes doivent être prises.