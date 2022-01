Lancé le 2 Septembre 2021, le métaverse play-to-earn Valhalla AMA de Floki Inu compte déjà plus de 300 000 adeptes. Qu’est ce que Valhalla AMA ? Comment expliquer ce succès ? On vous dit tout sur le métaverse de Floki Inu !

Floki Inu et le principe play-to-earn de Valhalla AMA

Valhalla AMA est un jeu basé sur la blockchain Ethereum qui permet de gagner de l’argent en jouant.

Ce jeu qui s’inspire de Pokémon et Animal Crossing a mobilisé le travail de 15 développeurs pendant 4 ans. A la manière d’un Axie Infinity, Valhalla AMA a pour objectif de réunir les jeux grand public et la blockchain dans un seul et même métaverse.

Le scénario de Valhalla AMA

Votre personnage vient d’obtenir sa majorité et devient un vrai viking. Dans un premier temps, le joueur évolue sur l’île Floki. Cette parcelle de la map est le passage obligé pour tous les nouveaux joueurs.

Vous y trouverez l’université, un magasin et un port.

Le livre blanc Floki Inu indique que le jeu est un mélange entre Pkémon et Animal Crossing. Et effectivement on sent clairement ces deux inspirations.

Le but est d’évoluer dans le jeu. Cela peut se faire de différentes façons :

En capturant des Vera (créatures évolutives)

En faisant son jardin

Les Vera

Cette partie du jeu est celle qui correspond à l’inspiration Pokémon. Le viking que vous êtes doit partir à la chasse au Vera en forêt et essayer de les capturer. Une fois cela fait, il est possible de les faire évoluer et de les faire combattre.

Les combats vous offrent la possibilité de gagner des jetons qui vous serviront par la suite à faire évoluer votre Vera.

Evolution du personnage

Pour créer votre personnage vous aurez besoin de FLoki. Vous pouvez gagner ces Floki en cultivant votre jardin ou en gagnant des combats avec votre Vera.

Vous aurez également la possibilité de renforcer les attributs de votre personnage en achetant un pack bronze, argent, diamant ou rubis.

Valhalla AMA : Du jardinage dans le métaverse

Cet aspect du jeu inspiré d’animal crossing a été développé en partenariat avec l’association Million Gardens Movement de Kimbal Musk (frère d’Elon Musk).

Ce jardin permet au Viking de produire de la nourriture qui lui permettra de quitter l’île et d’explorer le reste de la Map.

Il est également possible d’acheter cette nourriture sur le magasin de l’île.

Valhalla AMA : Une économie intégralement basée sur Floki Inu

Pensé en play-to-earn, Valhalla AMA se veut une expérience ludique et immersive. Concrètement, cela signifie que le joueur augmente la valeur de ses NFT en jouant.

Par ailleurs l’intégralité de l’économie du jeu se base sur la cryptomonnaie $FLOKI. Les créateurs expliquent que grâce à cela beaucoup de Floki circulent et diminuent le nombre de jetons en circulation au fur et à mesure créant ainsi la rareté et augmente la demande.

En résumé, au rang des metaverses, Valhalla AMA fait partie des précurseurs du play-to-earn et a su séduire une forte communauté. Et vous, allez vous augmenter la communauté des 300 000 vikings ?