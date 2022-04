Déclaration de revenus : Voici la marche à suivre

Toute personne, dès 18 ans, qui n’est plus liée au foyer fiscal de ses parents est tenue de déclarer ses revenus. Salarié, indépendant, jeune actif, étudiant, voici ce que vous devez savoir sur la procédure 2022 de déclaration d’impôts.

Les dates limites pour déclarer ses revenus en 2022

Le prélèvement à la source ne dispense pas le salarié de la déclaration de ses revenus. Celle-ci est d’une grande utilité pour le fisc qui pourra par exemple décider d’un ajustement éventuel du taux d’imposition qui vous est appliqué. Elle vous permet aussi de bénéficier d’un éventuel remboursement. Les dates limites fixées pour que les contribuables déclarent leurs revenus dépendent essentiellement du type de déclaration que vous avez choisi ainsi que du numéro de votre département. Autrement dit, passé ce délai, vous ne serez plus en mesure de déclarer vos revenus. Les dates limites :

18 mai pour les déclarations en format physique

8 juin pour les déclarations en ligne

Le site dédié aux déclarations en ligne a connu quelques dysfonctionnements ce vendredi 08 avril. Le Ministre de l’économie a clarifié la situation à travers un communiqué diffusé hier. Il faut noter que les contribuables ayant commis des erreurs lors de la déclaration de leurs revenus seront personnellement contactés par le fisc, soit par lettre ou par courriel. Ils seront mis au courant de la procédure pour apporter les corrections requises. Les autres contribuables qui n’avaient pas encore procédé au remplissage peuvent toujours le faire.

De la déclaration de revenus aux paiements

En général, c’est autour du mois d’avril que le fisc lance les procédures de déclarations d’impôt. Les contribuables ont alors jusqu’à fin mai ou au début du mois de juin pour s’acquitter de ce devoir. C’est après cela, soit vers le 15 juillet, que les avis d’imposition sont envoyés. Les paiements tombent souvent au mois de septembre. Cette année, le site mis en place pour les déclarations en ligne a été rendu opérationnel le jeudi 07 avril.

Les contribuables des départements 01 à 19 ont jusqu’au 24 mai à 23h59 alors que ceux des départements 20 à 54 ont jusqu’au 31 mai. Les contribuables des autres départements pourront déclarer leurs revenus en ligne jusqu’au 8 juin.

Les différents revenus à déclarer

Il existe un certain nombre de revenus que vous devez explicitement déclarer. D’abord, il y a vos frais professionnels. Le taux déduit par défaut est de 10 % sur les revenus de tout salarié. Ces frais professionnels concernent les dépenses liées au transport, aux repas et autres. Si vous pouvez justifier avoir effectué plus de dépenses, vous pouvez bien sûr demander une correction du taux.

Ensuite, il est important de déclarer les salaires, les pensions ainsi que tous les autres frais exceptionnels que vous avez eus durant l’année 2021. Sont aussi inclus dans la déclaration, tous les revenus relatifs à vos locations immobilières, qu’elles soient vides ou meublées.

Enfin, si vous êtes écrivain, vous devez déclarer vos droits d’auteur. Tous ceux qui ne sont pas salariés doivent en général déclarer les bénéfices industriels, agricoles et commerciaux perçus durant l’année 2021.