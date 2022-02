De Greenpeace à ambassadrice allemande du climat : Jennifer Morgan

En Allemagne, un nouvel ambassadeur pour le climat a été nommé. C’est Jennifer Morgan, une Américaine qui dirigeait Greenpeace International depuis 2016, qui occupera ce poste. Elle sera naturalisée allemande et aura le rang de secrétaire d’État. Annalena Baerbock, l’ancienne chef des Verts et ministre des Affaires étrangères, a présenté Jennifer Morgan comme son futur bras droit au sein du gouvernement.

Expérience et qualifications de Jennifer Morgan :

Jennifer Morgan est considérée comme l’une des militantes les plus célèbres au monde. Elle travaille pour Greenpeace depuis près de 20 ans, à l’origine en tant que directrice de la politique climatique internationale. Immédiatement après avoir obtenu son diplôme en sciences politiques au Middlebury College, dans le Vermont, elle s’est engagée dans le mouvement de protection des forêts anciennes. Le groupe protestait contre l’utilisation de vieux bois pour la production d’électricité.

Après avoir travaillé quatre ans au bureau de Greenpeace à Washington, elle a été nommée directrice de la politique climatique et énergétique en 2003. Deux ans plus tard seulement, Mme Morgan est devenue responsable internationale de la politique en matière de changement climatique à Greenpeace International. Ce bureau est chargé de coordonner le travail de Greenpeace sur la question de la protection du climat dans tous les pays et dans toutes les régions du monde. À ce titre, Jennifer Morgan a joué un rôle important dans l’adoption en 2010 de la Convention de Vienne pour la protection solaire. En 2013, elle a été désignée comme l’une des 100 “personnes les plus influentes” par le magazine Time grâce à son rôle d’experte en politique climatique et de diplomate.

En 2016, Jennifer Morgan est passée à Greenpeace International. Elle a dirigé l’organisation environnementale internationale jusqu’en février 2019, date à laquelle elle est devenue la première femme à la tête de Greenpeace International. Sous sa direction, l’organisation a recueilli 1,4 million de signatures pour une pétition contre les subventions à l’huile de palme et a réuni plus de 860 000 signatures pour une pétition protestant contre la déforestation à grande échelle en Roumanie en raison de projets miniers.

Elle a également été impliquée dans plusieurs zones de conflit notamment en Afghanistan, en Irak et au Nigeria. Elle a fait partie de la délégation de 2010 aux négociations internationales sur le climat qui ont échoué à Cancun, au Mexique.

Pourquoi l’Allemagne a choisi Jennifer Morgan comme ambassadrice pour le climat ?

La raison pour laquelle l’Allemagne a choisi Jennifer Morgan est sa grande expérience dans la lutte contre le changement climatique. Elle a travaillé pendant près de 20 ans pour Greenpeace, où elle a acquis de grandes compétences diplomatiques, qui seront très appréciées par l’Allemagne.

Le gouvernement allemand estime que la nomination de Jennifer Morgan envoie un message important à la communauté internationale, car elle montre que l’Allemagne n’a pas l’intention de se retirer de la lutte mondiale contre le changement climatique malgré le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris.

Jennifer Morgan sera une représentante officielle de l’Allemagne sur la scène internationale. Elle conseillera la chancelière allemande Angela Merkel sur la politique climatique, contribuera aux négociations sur les traités climatiques et coordonnera les délégations des autres pays lors des conférences internationales. La nomination de Jennifer Morgan comme ambassadrice est symbolique, mais elle envoie un message clair, notamment à l’administration américaine.

Le projet de l’Allemagne est également un signal important en direction de l’Union européenne.

Quels défis Jennifer Morgan devra-t-elle relever dans son nouveau rôle ?

L’un des principaux défis auxquels Jennifer Morgan devra faire face est qu’elle devra se concentrer beaucoup plus sur les questions de changement climatique et moins sur les campagnes de Greenpeace.

En outre, en tant qu’ambassadrice de l’Allemagne pour le climat, elle doit s’assurer que le gouvernement fédéral allemand ne prévoit pas de revenir sur ses engagements au titre de l’accord de Paris après la formation d’un nouveau gouvernement.

Elle devra également veiller à ce que le gouvernement fédéral allemand continue à travailler sur le changement climatique, même si tous les autres grands partis politiques se sont engagés à abandonner la production d’électricité à partir du charbon.

Selon Greenpeace, l’Allemagne doit maintenant résister aux pressions de la Commission européenne visant à affaiblir ses promesses en matière de protection du climat. Le marché européen d’échange de quotas d’émission ne fonctionne pas comme il le devrait, car de l’excédent de permis sur le marché boursier. L’Allemagne subit depuis longtemps des pressions pour affaiblir sa politique de protection du climat, mais la nomination de Jennifer Morgan pourrait changer la donne.

Quelle sera l’influence de la nouvelle personne nommée par l’Allemagne ?

L’une des principales missions de Jenny Morgan est de veiller à ce que l’Allemagne respecte les engagements qu’elle a pris dans le cadre de l’accord de Paris et de l’accord de Kyoto.

Au-delà de ça, elle aura peu d’influence sur les politiques allemandes en matière de changement climatique.

En tant que nouvelle représentante de l’Allemagne pour le climat, Jennifer Morgan ne sera pas en mesure de mettre en œuvre ses propres initiatives et devra plutôt coordonner les initiatives des autres pays. On s’attend également à ce qu’elle se concentre sur la mise en œuvre des lois et des traités existants plutôt que d’en introduire de nouveaux.