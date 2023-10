DALL·E 3 va-t-il rendre Midjourney obsolète ?

Les intelligences artificielles génératives telles que DALL·E 3 et Midjourney révolutionnent le monde de la création d’images, mais l’une d’elles pourrait-elle devenir obsolète face à l’autre ?

L’émergence des IA génératives

Longtemps dominé par Google, le secteur de la recherche en ligne et de l’intelligence artificielle a vu son paysage bouleversé avec l’apparition de ChatGPT en novembre 2022. Depuis lors, un nombre croissant d’internautes adopte les outils tels que ChatGPT, Midjourney et DALL·E. Le succès de ces intelligences artificielles génératives est tel que le monopole de Google est sérieusement menacé.

Midjourney et DALL·E

Midjourney et DALL·E sont deux exemples d’IA génératives qui permettent de créer des images à partir de mots-clefs. Les artistes, illustrateurs et graphistes peuvent ainsi générer facilement des images en décrivant simplement ce qu’ils souhaitent obtenir.

Midjourney : un générateur d’images puissant basé sur l’intelligence artificielle.

DALL·E : une IA capable de transformer des descriptions textuelles en images complexes.

Quel impact pour les professionnels de l’image ?

Face à de telles innovations, les professionnels de l’image s’interrogent sur les conséquences pour leur métier. Plusieurs artistes et graphistes ont exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité que ces logiciels puissent rendre leurs compétences obsolètes. Pourtant, certains estiment également que ces outils pourraient représenter une opportunité de renouvellement créatif.

Cette image a été générée à l’aide de DALL.E-3

L’intelligence artificielle au service de la création ?

Certains artistes voient en effet dans ces intelligences artificielles génératives une chance de repousser les limites de leur créativité et de produire des œuvres inédites, grâce notamment à la contribution du prompt, ce court texte qui donne une instruction à l’IA pour créer une image.

Ainsi, si Midjourney ou DALL·E peut offrir des résultats extraordinaires en fonction des indications fournies, le rôle de l’artiste reste crucial pour orienter l’intelligence artificielle et donner vie à des œuvres originales.

DALL·E 3 menace-t-il Midjourney ?

Alors que les acteurs de cette révolution technologique se multiplient, des questions demeurent quant à leur pérennité. En particulier, la concurrence entre ces différentes IA génératives soulève la question de savoir si certaines d’entre elles, comme DALL·E 3, pourraient rendre obsolète des outils tels que Midjourney ou Stable Diffusion.

Une évolution nécessaire

Pour espérer conserver leur place dans un marché en pleine expansion, il est crucial pour ces outils de continuer à évoluer et proposer aux utilisateurs des fonctionnalités toujours plus innovantes et performantes. Cependant, cette compétition entre différentes intelligences artificielles génératives pourrait également engendrer une émulation positive pour le domaine de la création d’images, bénéficiant ainsi aux artistes qui les utilisent.

Conclusion : vers une coexistence des IA génératives ?

Il semble prématuré de conclure que l’émergence d’un nouvel outil tel que DALL·E 3 signe immédiatement l’obsolescence de Midjourney ou d’autres applications similaires. La clé du succès sur ce marché en pleine croissance réside sans doute dans la capacité des différentes IA génératives à se différencier et apporter des avantages spécifiques aux utilisateurs.

C’est l’utilisation judicieuse de ces outils par les artistes et créateurs qui sera déterminante pour tirer parti des possibilités offertes par les intelligences artificielles génératives telles que DALL·E 3 et Midjourney.

Si vous souhaitez tester Dalle3, c’est par ici : https://www.bing.com/images/create