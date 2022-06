Crise énergétique mondiale actuelle : les possibles alternatives

On parle de crise d’énergie dans le monde lorsqu’une situation de pénurie énergétique survient et sévit dans diverses régions. La situation déficitaire de 2021-2022 est en partie due à la pandémie de Covid-19 de 2020 et a été accentuée par la guerre en Ukraine. Néanmoins, il existe plusieurs possibilités pour arriver à maîtriser la situation.

Quelle est la situation actuelle ?

Il est apparu important pour le G7 d’empêcher le financement de la guerre en Ukraine et donc une série de sanctions a été prise à l’encontre de la Russie. La toute dernière décision en date est celle d’un plafonnement du montant du pétrole russe. Cette stratégie représente aussi un moyen de résolution de la crise énergétique. Cependant, c’est un couteau à double tranchant dans la mesure où elle représente une difficulté pour les pays consommateurs qui veulent à la fois mettre la pression à Moscou et préserver leur économie de l’inflation.

Des restrictions plus graves pourraient mettre la Russie en difficulté mais elle constituerait aussi un gros risque pour les économies dépendantes. On parle d’une probable hausse des coûts du pétrole : peut-être jusqu’à 180 dollars le baril.

Cette idée de plafond va donc, d’après Mario Draghi, aider à résoudre une des causes importantes de la crise. Le débat à cet effet va continuer ce 27 juin. L’Inde, aujourd’hui second client de Moscou depuis Mai, devrait y participer.

💡 Alors que l'Occident subit les conséquences des sanctions contre la Russie, les économistes s'inquiètent de la crise économique et énergétique qui arrive. La tension va croissante ; les décisions gouvernementales et industrielles sont attendues. 👇https://t.co/yU5mfnyEo2 — FranceSoir (@france_soir) June 27, 2022

Quelles alternatives peut-on envisager ?

Pour pallier à la difficulté que représente l’inflation énergétique pour leur économie, certains États membres du G7 agissent sur ce dernier pour que les énergies fossiles soient considérées comme propices à de nouveaux investissements.

L’une des grandes difficultés de la résolution de la problématique énergétique actuelle est de continuer de lutter contre le réchauffement climatique tout en maintenant les sanctions contre la Russie (et donc toutes ses conséquences).

La France et les Etats-Unis agissent

La France, elle, prévoit la réactivation de sa centrale électrique au charbon de Saint-Avold. Ce sera fait malgré qu’elle fût hors-service depuis mars à l’occasion de la transition énergétique.

Les discussions entre les ministres européens de l’Environnement initialement prévues pour le 28 juin porteront aussi sur la thématique de l’allègement des visions climatiques de 2030. Pour ce qui concerne les Etats-Unis, un grand mouvement en faveur de l’utilisation des énergies fossiles est observé. Malgré tout, un retournement de situation du fait d’influence plus conservatrice peut être observé. Le gouvernement américain prévoit une levée des taxes sur le carburant pour lutter contre l’inflation.

D’autres pistes sont proposées

Les dirigeants de plusieurs grandes entreprises dans l’énergétique interviennent en préconisant très tôt une réduction de l’utilisation énergétique. Il faudra donc intervenir à partir de cet été pour se préparer à l’hiver. Pour certains pays (Espagne, Allemagne) ses mesures ont déjà été mises en place.

Cette crise a causé pauvreté et déstabilisation dans le monde entier. Elle impose un changement et une adoption de nouvelles stratégies en faveur du maintien des économies mais aussi de la préservation du climat.

Il est dit d’après Bloomberg que Moscou a failli au paiement de sa dette extérieure, ce qui est une première depuis plus d’un siècle. En effet, il devait être fait le dimanche 27 Mai. Moscou à travers son ministre des finances, affirme avoir fait le versement, mais en raison des restrictions qui l’empêche d’utiliser les moyens habituels de paiement, bien que les fonds soient disponibles dans le pays.