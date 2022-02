Les mesures strictes prises depuis plusieurs semaines pour contrer le Covid-19 en France sont en train d’être progressivement levées. Fin Janvier, le gouvernement avait annoncé une première vague de levées. Voici ce qu’il en est.

Les mesures prises

Mercredi est un nouveau jour en France. Après d’autres pays dont le Danemark et l’Angleterre, c’est le tour de la France de revoir ses mesures anti Covid. L’objectif est de faciliter la vie quotidienne des Français. Le gouvernement semble suivre les traces de ses autres pays voisins. Il faut noter que toutes les restrictions ne sont pas levées d’un seul coup mais depuis ce 2 Février, il n’est plus obligatoire de porter le masque lorsque vous êtes en extérieur et surtout, les travailleurs peuvent se rendre sur les sites physiques de travail. Le télétravail est désormais recommandé, ce n’est plus une obligation.

D’autres levées de restrictions sont prévues pour le 16 Février, soit dans l’intervalle de deux semaines. Il faut essentiellement s’attendre à l’autorisation d’ouverture des discothèques et de la reprise des concerts. Il sera de nouveau possible d’aller se faire plaisir au comptoir dans les bars. Les restrictions concernant les transports, les cinémas et les stades seraient totalement levées.

Motivations annoncées

A en croire le gouvernement, on aura à moins s’inquiéter du Variant Omicron du virus car bien qu’étant plus contagieux que les autres variants déjà connus, celui-ci se montre moins dangereux. Les cas déclarés seraient en nette (mais encore timide) régression. En pratique, il y a juste une semaine, 369179 cas ont été confirmés alors que ces sept derniers jours, c’est un total de 322256 cas qui l’ont été. Toutefois, le gouvernement appelle à plus de prudence.

Le Président Emmanuel Macron est monté à la tribune ce mardi soir et a beaucoup insisté sur la vigilance qui doit être de mise. Selon lui, ce n’est pas encore la fin de l’épidémie. Toutefois, ces premières mesures de levée de restriction semblent encourageantes quand l’on sait que la France est considérée comme l’un des plus grands foyers de Covid-19 dans le monde.

Avec ces débuts de levée de restrictions il convient bien de se demander si le pass sanitaire ne sera pas moins important les jours à venir. Dans tous les cas, selon les conseillers scientifiques du gouvernement, comparé aux autres pays européens où cela a été fait, la France continue d’enregistrer un relatif fort taux d’hospitalisation. Cela s’expliquerait par le fait que les personnes estimées à risque et les personnes âgées ne seraient pas vaccinés en masse en France.

Que dit l’OMS ?

L’OMS continue d’attirer l’attention des gouvernements sur l’importance de travailler contre le virus. Pour son directeur général, ce n’est pas encore le moment de proclamer la défaite de l’épidémie. Il craint surtout la recrudescence des cas de contaminations de part et d’autre du globe. L’organisation ne conseillerait pas aux gouvernements d’imiter les autres sans considérer leur propre contexte sanitaire. Il ne faudrait donc pas lever toutes les mesures d’un seul coup. Cela devrait se faire progressivement L’OMS ne préconise pas le retour aux confinements mais exhorte les nations à redoubler de prudence face au nouveau variant. Dans tous les cas, le Covid-19 semble être sous de moins beaux jours ces temps-ci.