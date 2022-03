Covid-19 : le retour à la vie normale ?

Le gouvernement Français annonçait depuis plusieurs jours la levée de restrictions contre le coronavirus. Après les autres mesures prises dans ce sens depuis le début de cette année, le pass vaccinal et le masque seront moins exigés dès ce lundi 14 Mars dans le pays d’Emmanuel Macron. Des détails précis vous sont donnés sur le sujet dans cet article.

Ce qui change dès ce lundi

Ce lundi 14 Mars, de nouvelles mesures entreront en vigueur dans le cadre de la gestion de la crise du Covid-19. La France s’inscrit dans les mêmes rangs que plusieurs autres pays d’Europe en allégeant les mesures restrictives. Deux grandes décisions viendront soulager les populations.

D’abord, il s’agit du pass vaccinal qui était jusqu’alors obligatoire pour avoir accès à plusieurs lieux. Ensuite, le port du masque en tous lieux ne sera plus obligatoire. Spécifiquement dans les écoles, les entreprises et les commerces, le masque ne sera plus, en théorie, exigé. Chaque entreprise, école ou commerce peut décider de continuer à le réclamer ou non au personnel. La liste des structures vient juste de s’élargir puisque déjà en fin Février, le port du masque n’était plus obligatoire dans les musées, restaurants et cinémas.

Qu’en pensent les chercheurs ?

Plusieurs pays européens avaient déjà levé les restrictions sur le Covd-19. La France vient juste de suivre, entre autres, l’exemple du Danemark et de l’Angleterre. En début Janvier, c’est le Danemark qui a fait les premiers pas dans ce sens. Toutefois, le nombre de cas enregistrés en France ces derniers jours semble augmenter, surtout avec l’arrivée de la version BA.2 qui serait plus contagieuse que son prédécesseur, Omicron.

On entre officiellement dans une phase de hausse des cas positifs : on en détecte 54 609 chaque jour en moyenne sur sept jours, +0,3% par rapport à la semaine dernière. pic.twitter.com/mKWY7ylPt4 — GRZ (@GuillaumeRozier) March 9, 2022

Quelques semaines plus tôt, le gouvernement avait émis deux conditions qui allaient donner lieu à la suppression du pass vaccinal. La première était la régression de l’épidémie. La seconde était de passer en-dessous de 1500 personnes hospitalisées dans les services de réanimation. La semaine passée, le nombre serait encore à 1800. C’est ce qui pousse certains chercheurs à estimer que les levées de restrictions sont plutôt brusques.

Des deux mesures évoquées, la levée de l’obligation du port de masque semble le plus inquiéter les chercheurs qui pensent aux citoyens immunodéprimés. Ces derniers ne sont pas entièrement protégés par la vaccination.

Qu’en pensent les candidats aux élections présidentielles ?

Il faut noter que la décision est largement applaudie des candidats aux élections présidentielles. Contrairement à ce que pensent certains chercheurs, les acteurs du monde politique en France ne jugent pas les mesures de levée des restrictions de précoces.

Par ailleurs, l’allégement des mesures ne s’est pas fait au hasard. Le gouvernement s’est appuyé sur les chiffres fournis par l’institut Pasteur, chiffres qui sont tout du moins très optimistes quant à l’évolution de l’épidémie. Notez que dans le cadre de cette crise, la plupart des décisions de l’Etat s’appuient sur les suggestions du Conseil scientifique, lui-même accroché aux modélisations de l’institut Pasteur.

Pour l’institut, il n’est pas possible de battre le record précédemment enregistré de 300000 cas par jour. Concernant les hospitalisations, l’institut met en avant le fait que la version Delta demeure plus dangereuse que son successeur Omicron. Ce dernier est quasiment le plus répandu. Cette considération limiterait les hospitalisations.

Ainsi, tout en allégeant le quotidien des populations, ces mesures de levées de restrictions sont prises sur la base de considérations scientifiques, surtout à un moment où la situation est déjà complexe avec la guerre en Ukraine et les conséquences économiques qui en découlent.